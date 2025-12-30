Kiến nghị rút ngắn thời gian cấp phép đoàn MICE 30/12/2025 15:30

Chiều 30-12, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Tại sự kiện, các đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp về giá điện, chính sách MICE, công tác xúc tiến thị trường để xây dựng sản phẩm phù hợp.

Kiến nghị rút thời gian cấp phép đoàn MICE

Sở Du lịch TP.HCM đã thông tin nhiều chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về giá điện, bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, cho biết từ ngày 29-5-2025 đã chính thức áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, các cơ sở lưu trú được chuyển từ giá điện dịch vụ sang giá điện sản xuất. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện từ 20% trở lên. Sở Du lịch đang phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ hưởng ưu đãi.

Doanh nghiệp du lịch kiến nghị rút ngắn thời gian cấp phép đoàn khách du lịch MICE. Ảnh: THU TRINH.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp lữ hành kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính để khơi thông dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) đến TP.HCM.

Bà Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, đánh giá cao các chính sách hỗ trợ của thành phố. Tuy nhiên, bà cho rằng quy trình xin cấp phép cho các đoàn MICE quốc tế hiện còn rào cản. Cụ thể, doanh nghiệp phải xin phép thông qua Sở VH-TT với thời gian chờ đợi tối thiểu là 30 ngày.

"Thời gian cấp phép kéo dài gây khó cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và tổ chức các đoàn khách lớn. Chúng tôi mong Sở Du lịch phối hợp cùng các ban ngành để rút ngắn quy trình này, tạo cơ hội cạnh tranh tốt hơn cho du lịch thành phố", bà Hoàng kiến nghị.

Vận dụng Nghị quyết 98 tạo động lực cho ngành du lịch

Trong năm 2026, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung vào 13 hoạt động xúc tiến nước ngoài trọng điểm. Ngoài các thị trường truyền thống, thành phố sẽ mở rộng tìm kiếm khách hàng tại Tây Ban Nha, Bắc Âu và khu vực Trung Đông. Sở Du lịch cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động liên kết để xây dựng sản phẩm đặc trưng phù hợp thị hiếu từng địa phương.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Trinh.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đã ghi nhận các ý kiến đóng góp sâu sắc và trách nhiệm từ phía doanh nghiệp. Ông Bình khẳng định Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, Sở sẽ vận dụng hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội nhằm tạo động lực phát triển mới.

Theo số liệu từ Sở Du lịch, đóng góp của ngành du lịch hiện chiếm khoảng 1/3 tổng thu của thành phố trong năm 2024. Đây là con số ấn tượng, khẳng định vị thế trụ cột của du lịch trong cơ cấu kinh tế TP.HCM.

Bước sang giai đoạn mới, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá. Ông Bình nhấn mạnh: "Chỉ tiêu đặt ra cho năm 2026 là tăng trưởng hai con số, vượt bậc hơn nữa. Để đạt được kết quả này, rất cần sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp với một không gian và vị thế mới".