Chi tối đa 51 triệu đồng mỗi đoàn, TP.HCM có đủ sức nặng để kéo khách MICE?

(PLO)- Không chỉ dừng ở một gói hỗ trợ tài chính, chính sách ưu đãi mới cho du lịch MICE của TP.HCM nhằm thu hút dòng khách giá trị cao và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho du lịch đô thị.

Trong bối cảnh cạnh tranh MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) khu vực ngày càng quyết liệt, TP.HCM đang chủ động trải thảm đỏ bằng những chính sách ưu đãi cụ thể, có trọng tâm.

Nghị quyết mới về hỗ trợ các đoàn khách MICE quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo cú hích, giúp TP nâng cao sức hút điểm đến và đồng hành hiệu quả hơn với cộng đồng doanh nghiệp.

Mở gói hỗ trợ cho đoàn MICE quy mô lớn

Mới đây, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp đón các đoàn khách MICE từ 100 người trở lên đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan. Theo đó, các đoàn lưu trú tối thiểu 3 đêm và có chương trình tham quan TP.HCM ít nhất 2 ngày sẽ được ngân sách hỗ trợ tối đa 51 triệu đồng mỗi đoàn.

Để được hưởng chính sách, doanh nghiệp và tổ chức lữ hành phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy mô đoàn, thời gian lưu trú và lịch trình tham quan. Mỗi đoàn chỉ được hỗ trợ một lần, không trùng lặp với các chương trình khác của Nhà nước. Hồ sơ, chứng từ phải hợp lệ và việc giải ngân được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, mức hỗ trợ 51 triệu đồng mỗi đoàn không đơn thuần được nhìn nhận qua giá trị con số. Điều quan trọng hơn là việc TP.HCM chính thức hóa một cơ chế ưu đãi riêng cho du lịch MICE. Qua đó, thành phố phát đi tín hiệu đồng hành và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp trong quá trình khai thác thị trường.

Việc ưu tiên hỗ trợ các hạng mục như thuê hội trường, vé tham quan, tiết mục chào đón hay quà lưu niệm cũng được đánh giá cao. Đây là những khoản chi đầu vào cố định, dễ minh bạch và có tác động trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm của đoàn khách.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Vieluxtour, cho rằng nguồn kinh phí này có thể giúp doanh nghiệp nâng cấp dịch vụ theo hướng tinh chỉnh nhưng hiệu quả. Ví dụ như cải thiện suất ăn, bổ sung hoạt động ban đêm hay đầu tư bài bản hơn cho khâu đón tiếp.

“Những điều chỉnh không quá lớn về chi phí nhưng đã góp phần tạo khác biệt cho điểm đến, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh MICE không chỉ nằm ở hạ tầng hội nghị mà còn ở trải nghiệm trước và sau sự kiện” - bà Thu chia sẻ.

Tuy nhiên, bà Thu cũng nhận định so với các thị trường MICE phát triển như Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc - nơi chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ cả về tài chính lẫn phi tài chính, từ ưu đãi thuế, trải nghiệm miễn phí đến cơ chế “một cửa” - mức hỗ trợ hiện nay của TP.HCM mới chỉ mang tính khởi động.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho rằng nếu đặt cạnh ngân sách xúc tiến MICE của các quốc gia trong khu vực, mức hỗ trợ 51 triệu đồng mỗi đoàn vẫn còn khá khiêm tốn. Dù vậy, giá trị lớn nhất của chính sách không nằm ở con số cụ thể mà ở thông điệp và định hướng.

Ông Vũ nói: “Đó là sự khẳng định quyết tâm của TP.HCM trong việc chủ động tham gia cuộc cạnh tranh MICE khu vực, từng bước xây dựng nền tảng chính sách để thu hút dòng khách có giá trị cao, đóng góp bền vững cho tăng trưởng du lịch và kinh tế đô thị trong dài hạn”.

Kích hoạt chuỗi giá trị của du lịch MICE

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết các giải pháp được thực hiện đồng bộ, từ công tác đón tiếp, tặng quà lưu niệm, ưu đãi vé tham quan đến hỗ trợ thủ tục cấp phép, bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn khách. Trong năm 2026, MICE tiếp tục được xác định là một hợp phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch dài hạn đến năm 2030.

Các chính sách ưu đãi mới dành cho đoàn khách MICE quy mô lớn là bước đi kịp thời, phù hợp với xu hướng cạnh tranh điểm đến trong khu vực và sát với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Việc ban hành cơ chế hỗ trợ với tiêu chí rõ ràng giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng, chào bán các gói sản phẩm MICE ra thị trường quốc tế. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo trong hoạt động xúc tiến, thu hút khách.

Đáng chú ý, chính sách này không nhằm trợ giá đơn thuần mà hướng tới kích hoạt chuỗi giá trị của du lịch MICE, khuyến khích khách lưu trú dài ngày hơn, gia tăng chi tiêu và mở rộng trải nghiệm tại TP.HCM.

Dưới góc nhìn chuyên gia, TS Hoàng Ngọc Hiển, Trưởng Bộ môn Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống, Trường ĐH Công Thương TP.HCM, nhận định chính sách mới cho thấy TP.HCM đã chuyển từ cách hỗ trợ dàn trải sang tiếp cận có trọng tâm.

Việc quy định cụ thể về quy mô đoàn, thời gian lưu trú và chương trình tham quan giúp sử dụng ngân sách hiệu quả hơn. Đồng thời, định hướng doanh nghiệp xây dựng sản phẩm MICE gắn kết chặt chẽ giữa hội nghị và trải nghiệm điểm đến. Giá trị cốt lõi của chính sách nằm ở việc hình thành một cơ chế cạnh tranh minh bạch, ổn định. Qua đó, từng bước nâng cao uy tín của TP.HCM trên bản đồ MICE.

Tuy nhiên, để tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét và bền vững, TS Hiển cho rằng TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái MICE một cách toàn diện.

Cụ thể là từ hạ tầng, sản phẩm đến thủ tục hành chính và mô hình hợp tác công - tư. Song song đó, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp hệ thống trung tâm hội nghị, khách sạn và các dịch vụ phụ trợ đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, phát triển các tour và hoạt động trải nghiệm đặc sắc gắn với hội nghị, hội thảo.