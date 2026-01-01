Khu vui chơi TP.HCM nhộn nhịp ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2026 15:34

(PLO)- Dòng người đổ về các khu vui chơi, giải trí từ sáng sớm ngày 1-1-2026, mở màn kỳ nghỉ Tết Dương lịch nhộn nhịp tại TP.HCM.

Ngay từ sáng sớm, nhiều khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Không khí sôi động lan tỏa từ các công viên trung tâm đến khu vui chơi trong nhà.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, khu vực cổng chính đông đúc các gia đình, nhóm bạn trẻ xếp hàng mua vé, chụp ảnh check-in ngay từ đầu giờ mở cửa. Không gian tại đây được trang trí đậm sắc màu lễ hội.

Lượng khách đến Suối Tiên tăng rõ rệt so với ngày thường. Các khu vui chơi thiếu nhi, trò chơi dưới nước và khu tham quan văn hóa, tâm linh luôn nhộn nhịp. Nhiều khu vực phải bố trí nhân viên điều tiết để đảm bảo an toàn, hạn chế quá tải vào khung giờ cao điểm.

Người dân TP.HCM đổ về các khu vui chơi trong ngày đầu năm mới 2026.

Ngay từ sáng 1-1, khu vực cổng chính Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã đông kín khách.

Đông đảo du khách lựa chọn tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên để di chuyển trong ngày đầu năm mới.

Các tuyến đường nội khu liên tục có dòng khách di chuyển, đặc biệt tại khu vực biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt náo thu hút đông đảo du khách theo dõi, tạo không khí sôi động xuyên suốt buổi sáng.

Anh Minh Tuấn (TP Thủ Đức) chia sẻ: “Ngày đầu năm, gia đình tôi muốn đi chơi ở nơi vừa có trò cho trẻ em, vừa có không gian văn hóa. Suối Tiên đông nhưng vẫn trật tự, các khu vực được bố trí khá hợp lý”.

Nhiều gia đình xếp hàng chờ mua vé tham quan, vui chơi.

Nhân viên túc trực để đảm bảo phục vụ nhu cầu của du khách.

Dòng người nối đuôi nhau di chuyển bên trong khuôn viên Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi vận động.

Du khách thích thú trải nghiệm dịch vụ câu cá sấu.

Nhiều gia đình tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại vườn nho đang vào mùa trái chín trong khuôn viên khu du lịch.

Đại diện Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết đơn vị đã tăng cường nhân sự phục vụ, rà soát hệ thống trò chơi và chuẩn bị phương án phân luồng khách. Đơn vị kỳ vọng mang đến cho du khách kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn niềm vui và tạo đà khởi động tích cực cho mùa du lịch năm mới.

Dịp Tết Dương lịch 2026, Suối Tiên tổ chức nhiều hoạt động như chương trình “Sống chất Việt - Chill Tết mới”, bốc thăm may mắn trúng iPhone 17 Pro, vàng 9999. Ngày 3-1 sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 “Nghìn Nét Việt Trên Đất Tiên” với màn đồng diễn thư pháp gần 1.000 người. Suối Tiên cũng áp dụng ưu đãi giảm 20% vé Biển Tiên Đồng khi mua online.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, không khí nhộn nhịp ghi nhận ngay từ sáng sớm. Nhiều gia đình đưa trẻ em đến tham quan, tìm hiểu các loài động vật kết hợp vui chơi ngoài trời.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách tham quan tăng ngày đầu năm.

Các khu vực tại Thảo Cầm Viên luôn trong tình trạng kín khách trong sáng 1-1.

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến Thảo Cầm Viên để tìm hiểu về thế giới động vật.

Các em nhỏ thích thú khi tận mắt quan sát và tìm hiểu về tập tính của các loài động vật hoang dã.

Clip:Các em nhỏ hào hứng giao lưu, chụp ảnh cùng các "Idol Zoobiz" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Các khu trải nghiệm, khu vui chơi thiếu nhi luôn trong tình trạng đông khách. Nhân viên Thảo Cầm Viên được tăng cường tại các điểm nóng để đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ du khách.