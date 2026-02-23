'Né' cảnh chen chúc Vũng Tàu, khách nườm nượp đi Cần Giờ du xuân Tết 23/02/2026 10:05

(PLO)- Sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và siêu dự án quy mô đang từng bước biến Cần Giờ trở thành “vùng trũng” du lịch tuyệt vời.

Trốn cảnh chen lấn mệt mỏi tại Vũng Tàu hay các bãi biển lân cận dịp Tết Nguyên Đán, hàng chục nghìn người đã đổ về Cần Giờ (TP.HCM) du xuân năm nay, đánh dấu sự dịch chuyển xu hướng nghỉ dưỡng rõ rệt.

Sở hữu lợi thế tự nhiên tuyệt đẹp kết hợp cùng hàng loạt siêu dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai, Cần Giờ đang nắm bắt cơ hội bứt phá thành "vùng trũng" gom trọn dòng khách du lịch khổng lồ của cả khu vực.

Điểm đến du xuân lý tưởng

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua tiếp tục chứng kiến cảnh tượng quen thuộc khi các bãi biển Vũng Tàu chật cứng hàng triệu du khách. Dòng người đổ về các điểm đến truyền thống khiến áp lực giao thông tăng cao, việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM thường mất từ 3-4 tiếng đồng hồ. Không chỉ chịu cảnh kẹt xe, Vũng Tàu hiện vẫn bộc lộ sự thiếu hụt các điểm lưu trú cao cấp, hạ tầng du lịch chưa có điểm nhấn đặc biệt mà chủ yếu phụ thuộc vào biển.

Gia đình ba thế hệ rạng rỡ lưu lại khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn bên gốc mai cổ thụ 150 tuổi - một trong những đại cảnh ấn tượng nhất của Lễ hội xuân Cần Giờ.

Trái ngược hoàn toàn, sự kiện Lễ hội xuân Green Paradise Tet Fest tổ chức tại trục đường trung tâm khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã hút hàng trăm nghìn lượt khách du xuân.

Sự kiện mang đến hàng loạt điểm check-in vô cùng nổi bật như gốc mai cổ thụ 150 tuổi, vườn mai 300 gốc, cây lì xì khổng lồ, hàng chục quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu cùng con đường đèn lồng và thuyền hoa tuyệt đẹp. Không gian đa sắc này đã biến Cần Giờ thành điểm đến vui chơi quen thuộc dịp lễ Tết cho người dân thành phố và cả khu vực lân cận.

Du khách háo hức hái lộc đầu năm từ Cây tài lộc thiết lập kỷ lục với 2.026 bao lì xì đỏ rực, mang theo ước vọng về một năm mới sung túc, bình an tại hội xuân Green Paradise.

Sự thoáng đãng này đã thuyết phục nhiều nhóm bạn trẻ từ Tây Ninh, Đồng Nai chạy xe máy sang tận Cần Giờ du xuân, tận hưởng bầu không khí trong lành không ô nhiễm. Tương tự, anh Thành Nam cùng vợ và hai con nhỏ ở lại TP.HCM ăn Tết cũng đã quyết định qua chợ hoa ở Cần Giờ lưu trú 2 ngày 1 đêm. Gia đình anh vô cùng thích thú vì giao thông thuận tiện, các con có không gian rộng rãi để tham gia các hoạt động lễ hội đa dạng.

Nét đẹp văn hóa xin chữ ông đồ đầu năm được tái hiện sinh động, "chiều lòng" thế hệ ông bà và thu hút những người trẻ yêu giá trị truyền thống.

Lượng du khách đổ về đông đảo cũng mang lại sinh khí mới cho kinh tế địa phương. Chị Bích Thúy, một người dân sinh sống tại Cần Giờ, phấn khởi cho biết năm nay quê chị vui hơn hẳn khi có rất nhiều du khách tới chơi Tết, giúp công việc kinh doanh của chị và bà con tốt hơn rất nhiều.

Tiếng cười rộn rã vang vọng khu trò chơi dân gian khi các gia đình cùng hợp lực thử sức với môn kéo co, thắt chặt tình thân trong những ngày đầu năm mới.

Siêu hạ tầng đánh thức tiềm năng du lịch biển

Sức hút từ văn hóa lễ hội sẽ sớm được tiếp thêm động lực từ hệ thống hạ tầng và các dự án đô thị đang được đầu tư vô cùng mạnh mẽ. Sự xuất hiện của chủ đầu tư lớn đang hiện thực hóa khát vọng vươn tầm của Cần Giờ.

Lễ hội xuân Cần Giờ mang đến chuỗi hoạt động đa dạng giúp gắn kết tình cảm mọi thành viên gia đình.

Trong tương lai, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến đây sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 13 phút nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành đi Cần Giờ. Đồng thời, du khách cũng dễ dàng di chuyển sang Vũng Tàu sôi động chỉ mất vỏn vẹn 10 phút qua tuyến đường vượt biển.

Tâm điểm tạo nên sự bứt phá chính là dự án siêu đô thị Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha, mang định hướng đô thị biển chuẩn xanh sinh thái thông minh hàng đầu thế giới. Hạ tầng du lịch tại đây được thiết kế trọn vẹn mọi tiện ích lưu trú và giải trí, bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt của các điểm đến lân cận.

Các bạn trẻ vô cùng hào hứng check in tại lễ hội xuân Cần Giờ tránh cảnh kẹt xe, chen chúc ngày lễ Tết.

Nơi đây còn sở hữu hàng loạt công trình kỷ lục như biển hồ nhân tạo mở thông đại dương lớn nhất thế giới quy mô hơn 800 ha, tổ hợp khách sạn lớn nhất Việt Nam với khoảng 7.000 phòng cao cấp cùng tòa tháp 108 tầng lọt top 10 thế giới. Đặc biệt, quần thể giải trí VinWonders quy mô 122 ha sẽ mang đến gần 200 trò chơi hiện đại đẳng cấp bậc nhất toàn cầu, từ đường tàu lượn siêu tốc đến núi tuyết nhân tạo cao 68 m.

Tạm xa lánh chốn đô thị ồn ào đầy khói bụi giới trẻ tìm về thiên nhiên xanh mát rượi.

Nhận định về tương lai vùng đất này, chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích sự đầu tư đồng bộ từ mạng lưới giao thông siêu tốc đến dự án du lịch quy mô lớn chính là bệ phóng hoàn hảo. Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân đánh giá cao tư duy quy hoạch hệ sinh thái vận hành xuyên suốt bốn mùa.

TS Nhân tin tưởng rằng với những tiện ích đẳng cấp quốc tế hội tụ đầy đủ, vùng đất này chắc chắn sẽ trở thành vùng trũng du lịch thực thụ của TP.HCM, hoàn toàn khả thi với mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng khinh khí cầu tại lễ hội xuân Cần Giờ năm nay.