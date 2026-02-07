Du khách thích thú check-in cung đường hoa xuân rực rỡ tại Cần Giờ 07/02/2026 18:55

(PLO)- Chiều 7-2, tại xã Cần Giờ (TP.HCM) đã diễn ra buổi khai mạc Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với chuỗi “Lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc xuân. Du khách thích thú tìm đến check-in với cây lì xì khổng lồ, cung đường hoa xuân rực rỡ sắc màu.

Xuân Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự chuyển mình ngoạn mục của Cần Giờ - xã biển cửa ngõ của TP.HCM. Sự kiện khai mạc Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chiều 7-2 không đơn thuần là hoạt động chào xuân, mà được ví như lời chào sân đầy kiêu hãnh của một biểu tượng du lịch quốc tế mới, mở màn cho chuỗi hành trình vui chơi giải trí kéo dài xuyên suốt đến hết ngày 28-2.

Lãnh đạo xã Cần Giờ, đại diện Vinhomes Green Paradise thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhấn mạnh: " Các hoạt động này đã góp phần kích cầu du lịch, tạo sinh kế, việc làm cho người dân địa phương và cải thiện đời sống bà con. Chúng tôi mong muốn cùng doanh nghiệp tiếp tục xây dựng hình ảnh Cần Giờ nghĩa tình, mến khách để mỗi du khách đến đây đều có những trải nghiệm đáng nhớ".

Đại diện Vinhomes Green Paradise cho biết đường hoa Tết năm nay không chỉ là không gian trang trí chào xuân mà còn là biểu tượng của sự kết nối cộng đồng, là món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến người dân Cần Giờ.

Xuyên suốt 3 tuần diễn ra lễ hội từ ngày 7 đến ngày 28-2, lễ hội Xuân tại Cần Giờ sẽ được bao phủ trong sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp Tết cổ truyền.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên check-in tại đường hoa xuân.

﻿ ﻿ Du khách tham gia lễ hội check-in với không gian, cây lì xì khổng lồ, cung đường hoa xuân rực rỡ sắc màu với hàng trăm gốc hoa mai, hoa đào.

Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện trong một Lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách.

Chiếm "spotlight" tại trung tâm cung đường xuân là "Cụ Mai Phú Quý" với tuổi đời lên đến 150 năm. Được biết, cây mai cổ thụ này đã được các nghệ nhân tuyển chọn và vận chuyển kỳ công từ An Giang về Cần Giờ.

Nhiều gia đình thích thú check-in với "Cụ Mai Phú Quý" 150 tuổi.

Lễ hội ẩm thực 3 miền và các gian hàng đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ để du khách có thể thỏa thích mua sắm.