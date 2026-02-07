Du khách thích thú check-in cung đường hoa xuân rực rỡ tại Cần Giờ

(PLO)- Chiều 7-2, tại xã Cần Giờ (TP.HCM) đã diễn ra buổi khai mạc Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với chuỗi “Lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc xuân. Du khách thích thú tìm đến check-in với cây lì xì khổng lồ, cung đường hoa xuân rực rỡ sắc màu.
Xuân Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự chuyển mình ngoạn mục của Cần Giờ - xã biển cửa ngõ của TP.HCM. Sự kiện khai mạc Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chiều 7-2 không đơn thuần là hoạt động chào xuân, mà được ví như lời chào sân đầy kiêu hãnh của một biểu tượng du lịch quốc tế mới, mở màn cho chuỗi hành trình vui chơi giải trí kéo dài xuyên suốt đến hết ngày 28-2.
Lãnh đạo xã Cần Giờ, đại diện Vinhomes Green Paradise thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và chụp ảnh lưu niệm.
Du khách tham gia lễ hội check-in với không gian, cây lì xì khổng lồ, cung đường hoa xuân rực rỡ sắc màu với hàng trăm gốc hoa mai, hoa đào.
Lễ hội ẩm thực 3 miền và các gian hàng đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ để du khách có thể thỏa thích mua sắm.
Đan xen là các hoạt động dân gian, hoạt động cho gia đình sôi động như ông Đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, gói bánh tét, các khu vực vui chơi giải trí cho trẻ em…