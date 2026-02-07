TP.HCM: Linh vật ngựa cao 6 m ở phường Phú An gây sốt mạng xã hội 07/02/2026 10:19

(PLO)- Dù chưa hoàn thiện nhưng linh vật ngựa khổng lồ do nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam thực hiện đang “gây bão” mạng xã hội khi xuất hiện trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phú An dịp cận Tết Bính Ngọ 2026.

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa khổng lồ được trang trí trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, khu vực gần trụ sở UBND phường Phú An (TP.HCM) đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày giáp Tết.

Clip: Linh vật ngựa đang được lắp đặt, trang trí tại phường Phú An.

Linh vật ngựa được tạo hình thủ công từ chất liệu xốp khoảng hơn một tháng. Ảnh: KD

Linh vật ngựa được tạo hình từ chất liệu xốp, cao 6 m, dài 6 m, do nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận – Nghệ nhân hoa quả tạo hình quốc gia trực tiếp thực hiện. Công trình gây ấn tượng với hình dáng mạnh mẽ, đường nét tinh xảo, khắc họa hình ảnh con ngựa khỏe khoắn, tượng trưng cho sự bền bỉ, may mắn và khởi sắc trong năm mới.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận cho biết linh vật được làm hoàn toàn thủ công, từ khâu tạo khối đến hoàn thiện từng chi tiết. Quá trình thi công rất công phu, kéo dài liên tục trong khoảng một tháng mới hoàn thành.

Ngày hôm qua (6-2) Linh vật ngựa được chuyển đến phường Phú An để lắp đặt, trang trí. Ảnh: KD

Đáng chú ý, dù linh vật ngựa hiện vẫn đang trong quá trình lắp đặt, chưa hoàn thiện toàn bộ các hạng mục nhưng hình ảnh công trình này đã lan tỏa nhanh trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và nhận được phản hồi tích cực từ người dân.

Được biết, tại địa điểm đặt linh vật ngựa, UBND phường Phú An sẽ tiếp tục hoàn thiện trang trí để người dân đến du xuân, chụp hình.

Việc đưa linh vật ngựa khổng lồ vào trang trí trên tuyến đường trung tâm là một trong chuỗi hoạt động chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 do UBND phường Phú An tổ chức. Qua đó, công trình góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, lan tỏa không khí xuân rộn ràng và tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho người dân địa phương.

Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận cũng là tác giả của công trình đôi Rồng lu "hot trend" vào năm 2024. Ảnh: LÊ ÁNH

Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận cũng là tác giả của công trình đôi Rồng lu trưng bày tại cầu Bà Sảng trên đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Chánh Hiệp, TP.HCM).

Hai con Rồng lu chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 được chế tác từ lu đất gây "hot trend", đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục.