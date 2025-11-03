Hấp dẫn 200 món ăn từ sen lập kỉ lục Việt Nam 03/11/2025 16:21

(PLO)- Tại lễ hội Ẩm thực Chay 2025, TP.HCM đã chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay chế biến từ sen.

Trong khuôn khổ lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2025, sáng 3-11, Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) đã chính thức được xác lập Kỷ lục Việt Nam với 200 món chay chế biến từ sen.

Sự kiện không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và kỹ thuật chế biến tinh tế, mà còn lan tỏa thông điệp Sống xanh - Ăn sạch - Phát triển bền vững.

Từ những nguyên liệu quen thuộc như sen hồng Đồng Tháp, rau củ hữu cơ miền Tây, gạo lứt và các loại đậu Việt Nam, các nghệ nhân và đầu bếp của FBA đã sáng tạo nên hơn 200 món chay phong phú, đa dạng từ gỏi, hấp, om, kho cho đến các món bánh, chè và tiệc cao cấp. Mỗi món ăn đều được trình bày tinh tế, mang đậm dấu ấn vùng miền và thể hiện tinh thần sáng tạo của ẩm thực Việt.

Các đầu bếp thuyết trình món ăn.

Qua bàn tay khéo léo của các đầu bếp, những hạt sen giản dị đã được biến hóa thành 200 món ăn chay hấp dẫn. Ảnh: TT.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết, đây là một trong những kỷ lục mang giá trị văn hóa sâu sắc, thể hiện nỗ lực của TP.HCM trong việc quảng bá lối sống xanh, nhân văn và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với 200 món ăn từ sen. Ảnh: TT.

Ông Dương Thanh Đảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) cho biết: Sen là loài cây biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết và sức sống bền bỉ của người Việt. Việc sáng tạo nên 200 món chay từ sen không chỉ là thử thách về tay nghề, mà còn là hành trình khám phá chiều sâu văn hoá và bản sắc ẩm thực dân tộc.

"Chúng tôi mong muốn thông qua kỷ lục này, cộng đồng nhìn thấy rằng ẩm thực chay không hề đơn điệu. Mỗi món ăn từ sen là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên, về lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm và lan tỏa tình yêu với môi trường"- ông Đảo chia sẻ.

Món cơm gạo lứt hạt sen.

Nhiều món ăn tạo hình bắt mắt từ hạt sen.

Mỗi món ăn là một thông điệp xanh, sạch, lành, kêu gọi cộng đồng ăn chay vì sức khỏe, vì môi trường.

Lễ hội ẩm thực chay TP.HCM diễn ra trong ba ngày (từ 31-10 đến 2-11) tại Công viên Bình Phú (phường Bình Phú, TP.HCM. Lễ hội đã thu hút ước đạt 120.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực.