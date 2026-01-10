Việc hợp tác điện ảnh tạo lan tỏa tích cực, thu hút khách Ấn Độ đến Việt Nam 10/01/2026 15:36

(PLO)- Nhấn mạnh quan điểm Việt Nam không phát triển du lịch bằng mọi giá, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng định hướng xuyên suốt là phát triển du lịch lành mạnh.

Ngày 10-1, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết năm 2025 ghi nhận những bứt phá ngoạn mục của ngành du lịch.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, Việt Nam đón trên 21 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, tăng trưởng du lịch thời gian qua không chỉ thể hiện ở số lượng khách mà còn ở chất lượng. Tình trạng khách du lịch theo mô hình tour 0 đồng đã giảm rõ rệt. Thị trường khách quốc tế được đa dạng hóa, không còn phụ thuộc vào một vài quốc gia.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HH.

Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, dòng khách từ Ấn Độ có mức tăng trưởng đặc biệt ấn tượng, lên tới khoảng 150%.

Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả hơn. Việc hợp tác sản xuất các dự án điện ảnh giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần thu hút khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Hoạt động xúc tiến du lịch gắn với điện ảnh tại Mỹ trong năm 2025 cũng được đánh giá là hướng đi mới, mang lại hiệu quả rõ nét. Nhiều địa phương như Tuyên Quang, Hải Phòng đã chủ động triển khai các mô hình, sản phẩm du lịch sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng vùng.

Nhấn mạnh quan điểm Việt Nam không phát triển du lịch bằng mọi giá, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng định hướng xuyên suốt là phát triển du lịch lành mạnh, phong phú và hấp dẫn, không nghèo nàn về sản phẩm.

Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Đảng và Nhà nước đang tập trung đầu tư hạ tầng bằng nguồn lực công, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để tạo nền tảng đồng bộ cho ngành du lịch.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 được xem là tiền đề quan trọng để du lịch tiếp tục bứt phá trong năm 2026, song đòi hỏi người làm du lịch phải có tầm nhìn dài hạn hơn.

Cũng theo Thứ trưởng Hồ An Phong, trong thành quả chung của ngành du lịch có sự đóng góp tích cực của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Với vai trò là tổ chức nghề nghiệp, Hiệp hội đã tham gia hiệu quả vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: HH.

Các chính sách visa ngày càng thông thoáng, thời hạn lưu trú được kéo dài hơn, cùng những quy định mới từ Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi được đánh giá là có dấu ấn từ sự tham gia bền bỉ của Hiệp hội.

Tại hội nghị, đại diện các liên chi hội, hiệp hội du lịch địa phương và doanh nghiệp đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong năm 2025, đồng thời thống nhất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy du lịch phát triển trong giai đoạn tới.

Các ý kiến cho rằng năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi ngành du lịch hoạt động trong bối cảnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành thông qua việc ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến phát triển du lịch.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế; tổ chức các hội chợ, sự kiện du lịch lớn; xây dựng và làm mới sản phẩm du lịch tại nhiều địa phương.

Các hoạt động như Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ nhất, các lễ hội, liên hoan du lịch và chuỗi khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới được xác định là những điểm nhấn quan trọng.

Về công tác năm 2026, hội nghị thống nhất Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, triển khai các nội dung liên quan trong Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 82 của Chính phủ và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được xác định, trong đó có việc tổng hợp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chuẩn bị và tổ chức các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch quy mô quốc gia và quốc tế; nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai các giải thưởng, chương trình tôn vinh trong giai đoạn 2025-2030.