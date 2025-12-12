Chính sách visa thông thoáng: Đòn bẩy giúp du lịch Việt Nam tăng tốc 12/12/2025 15:12

(PLO)- Chính sách thị thực thông thoáng chính là đòn bẩy then chốt thúc đẩy nhu cầu du lịch của người Việt Nam trong năm 2026.

Chính sách thị thực (visa) ngày càng thông thoáng đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt trong việc kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đơn giản hóa thủ tục visa giúp thu hút du khách

Theo báo cáo xu hướng du lịch năm 2026 của Agoda, đơn giản hóa thủ tục visa là một trong những yếu tố quan trọng giúp các quốc gia thu hút du khách Việt.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam cho biết chính sách thị thực tác động trực tiếp đến kế hoạch du lịch. Khi các rào cản được loại bỏ, du khách sẵn sàng khám phá nhiều hơn.

Không chỉ cơ quan quản lý, các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn cũng đánh giá cao sự linh hoạt trong chính sách thị thực. Đại diện AZA Travel cho biết thủ tục visa thuận tiện giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho mùa cao điểm. Theo đó, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là thời điểm Việt Nam đón lượng khách quốc tế lớn nhất.

Doanh nghiệp này cũng đã phát triển các tour chuyên biệt cho những thị trường miễn visa, thiết kế lịch trình phù hợp từng nhóm khách như: yêu biển, thích khám phá rừng núi, trải nghiệm văn hóa hay các hoạt động giải trí.

Ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang, cho rằng việc mở rộng e-visa và miễn visa giúp du khách quốc tế, đặc biệt là khách Việt dễ dàng đặt tour hơn. Du khách có xu hướng kết hợp nhiều điểm đến trong cùng chuyến đi, tạo cơ hội tăng doanh thu và tối ưu trải nghiệm.

Nhiều du khách Việt Nam lựa chọn tour ngắm hoa anh đào tại Nhật Bản và Hàn Quốc để trải nghiệm cảnh sắc mùa xuân rực rỡ và văn hóa đặc trưng. Ảnh: TT.

Trong phân khúc du lịch golf, bà Đoàn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Du lịch The Swing, cho biết lượng khách Hàn Quốc và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Việt Nam chơi golf tăng 10-15% mỗi năm. Chính sách visa là yếu tố then chốt giúp thị trường này tăng trưởng.

"Du lịch golf không chỉ là thể thao mà còn nâng tầm hình ảnh điểm đến, kéo theo phát triển lưu trú, ẩm thực, vận chuyển. Nếu tiếp tục mở rộng chính sách thị thực, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho khách golf", bà Thảo nhận định.

Ở góc nhìn tổng thể, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, nhận định trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc cập nhật chính sách thị thực và tăng cường hợp tác quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch golf nhằm thu hút dòng khách chất lượng cao.

Visa thông thoáng rộng cửa đón khách quốc tế

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hiện nước ta miễn visa song phương cho 15 quốc gia, đơn phương cho 12 quốc gia. Việt Nam đồng thời áp dụng chính sách miễn thị thực có điều kiện với công dân Ba Lan, CH Séc và Thụy Sĩ trong năm 2025.

Đáng chú ý, chính sách thị thực điện tử (e-visa) đã được mở rộng cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Thời hạn lưu trú tối đa là 90 ngày, áp dụng một lần hoặc nhiều lần, giúp du khách đăng ký nhập cảnh trực tuyến thuận tiện hơn.

Chuyên gia du lịch nhận định bên cạnh việc đổi mới sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động xúc tiến, chính sách visa và xuất nhập cảnh thông thoáng là yếu tố then chốt giúp Việt Nam thu hút lượng lớn khách quốc tế thời gian qua.

Việc nâng thời hạn tạm trú của các nước được miễn thị thực đơn phương từ 15 ngày lên 45 ngày và của các nước được cấp e-visa lên 90 ngày cũng góp phần gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách. Chính sách này đặc biệt có ý nghĩa với khách từ các thị trường xa như châu Âu, Úc hay Bắc Mỹ. Đây là nhóm khách vốn ưa chuộng các tour du lịch nhiều điểm đến và lưu trú dài ngày.

Đoàn khách quốc tế tham quan Nhà máy Chè 1927 (phường B’lao, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TT.

Chính sách visa cởi mở không chỉ nâng cao hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế mà còn tạo tiền đề thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa. Cùng với mùa cao điểm du lịch quốc tế, các chương trình quảng bá do Cục Du lịch Quốc gia tổ chức được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam đạt mốc 25 triệu lượt khách quốc tế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, nhấn mạnh: "Việc nới lỏng và đa dạng hóa chính sách visa là bước đi quan trọng để nâng cao sức hút của Việt Nam đối với khách quốc tế. Khi chính sách visa thông thoáng kết hợp đồng bộ với chiến lược quảng bá chuyên nghiệp, Việt Nam có thể kỳ vọng lượng khách quốc tế tăng mạnh, từ đó thúc đẩy ngành du lịch và đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội".

Bên cạnh đó, Việt Nam triển khai Chương trình kích cầu du lịch 2025 nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của cả khách quốc tế và nội địa. Hoạt động quảng bá sẽ tập trung vào các thị trường có chính sách thị thực thuận lợi như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Úc, Mỹ và Ấn Độ. Đồng thời, ngành du lịch mở rộng hướng tới phân khúc khách cao cấp, lưu trú dài ngày, bao gồm khách MICE, du lịch golf và chăm sóc sức khỏe.

Bộ VH-TT&DL đang đề xuất thí điểm thành lập Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại một số thị trường chiến lược. Việc này hỗ trợ tái định vị thương hiệu quốc gia: "Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nhân văn, hiếu khách và thuận lợi".