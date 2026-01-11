Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu có điểm bất thường 11/01/2026 12:03

(PLO)- Cơ quan chức năng vẫn chưa triển khai tháo dỡ ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, do đang chờ kết luận chính thức từ công an.

Sáng 11-1, trao đổi với PV, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung, Thanh Hóa), cho biết sau hơn nửa tháng kể từ khi vụ việc người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm bị phát hiện, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định.

Theo bà Hải, khoảng năm năm trước, khi nhận được thông tin Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) qua đời, gia đình và người dân địa phương đã tổ chức tang lễ, an táng người quá cố. Thời điểm đó, không ai hay biết đây là vụ giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm.

Đến cuối năm 2025, gia đình bà Thu tiếp tục cải táng, lập bia và xây dựng một ngôi mộ tại nghĩa địa địa phương với hình thức giống một ngôi mộ thật.

Cơ quan công an kiểm tra ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu. Ảnh: CATH cung cấp

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Quang Trung xác nhận ngôi mộ nói trên có nhiều dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, địa phương đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an để có cơ sở đưa ra phương án xử lý.

Theo vị lãnh đạo, qua kiểm tra ban đầu, ngôi mộ được cho là của Nguyễn Thị Thu được xây dựng sát bên mộ của một cụ bà khác. Đáng chú ý, bia ghi tên Nguyễn Thị Thu lại được đặt trên phần mộ của cụ bà, còn bia tên cụ bà lại đặt trên ngôi mộ còn lại.

“Do vụ việc có tính chất phức tạp, khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an, địa phương chưa thể tháo dỡ hay xử lý ngôi mộ giả” - lãnh đạo UBND phường Quang Trung nói.

Như PLO đưa tin, năm 2017, Thu ly hôn rồi về sống cùng mẹ là bà Trần Thị Thập tại Thanh Hóa. Quá trình làm ăn, Thu mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, do phát hiện bị bệnh và mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm rồi “thay tên đổi họ”.

Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê thầy cúng hỗ trợ tổ chức tang lễ để qua mặt dư luận.

Khoảng nửa đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi vào Đồng Nai làm ăn. Tại quê nhà, đám tang vẫn diễn ra như thật. Sau đó, bà Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CATH cung cấp

Bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm là hơn 1,28 tỉ đồng.

Do không có giấy tờ tùy thân, mọi giao dịch của Thu đều qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản. Cuối năm 2025, Thu quay về địa phương xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân thì sự việc bại lộ.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu.