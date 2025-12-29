Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Chưa thể xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu 29/12/2025 10:56

(PLO)– Chủ tịch UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương chưa thể thực hiện việc xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm, do đang chờ kết luận chính thức của cơ quan công an.

Sáng 29-12, ông Mai Đình Lâm, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đang đợi kết luận từ phía cơ quan điều tra để làm căn cứ hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan đến việc xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung).

“Hiện tại, phường chưa thể thực hiện việc xóa khai tử. Chúng tôi phải chờ kết luận của cơ quan điều tra để khẳng định chính xác người đã bị khai tử trước đó chính là bà Nguyễn Thị Thu, từ đó mới có cơ sở tiến hành các bước thủ tục tiếp theo theo quy định”, ông Lâm thông tin.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột Thu, cùng trú phường Quang Trung), để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Thu ly hôn rồi về sống cùng mẹ ruột là bà Thập tại Thanh Hóa. Quá trình làm ăn, Thu mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ ruột) trong vụ giả chết trục lợi bảo hiểm. Ảnh: CATH

Năm 2020, do phát hiện bị bệnh và mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm rồi thay tên đổi họ.

Đầu tháng 6-2020, hai mẹ con dựng kịch bản Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Gia đình thuê thầy cúng hỗ trợ tổ chức tang lễ để qua mặt dư luận.

Đêm 7-6-2020, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi vào Đồng Nai làm ăn. Tại quê nhà, đám tang vẫn diễn ra như thật. Sau đó, bà Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái.

UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu vì còn chờ kết luận từ cơ quan điều tra. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm là hơn 1,28 tỉ đồng.

Do không có giấy tờ tùy thân, mọi giao dịch của Thu đều qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Thập chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản.

Cuối năm 2025, Thu quay về địa phương xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân thì sự việc bại lộ.