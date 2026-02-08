Công an thông tin vụ bắt nghi phạm giết người sau tiệc liên hoan tất niên 08/02/2026 18:06

(PLO)- Sau khi dự liên hoan tất niên công ty, Nguyễn Văn Biển đến nhà 1 người khác chơi và xảy ra mâu thuẫn với 1 người đồng hương rồi dùng hung khí tấn công người này dẫn đến tử vong.

Ngày 8-2, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra chiều 7-2 tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Khu vực xảy ra vụ án.

Theo đó, khoảng 13 giờ chiều 7-2, sau khi liên hoan tất niên cùng mọi người trong công ty tại 1 nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Biển (34 tuổi, trú thôn Kênh Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) đến nhà anh PVH (43 tuổi, ở xã Phụ Dực) chơi. Tại đây, Biển xảy ra mâu thuẫn với anh PVT (45 tuổi, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Quá trình xô xát, Biển đã dùng hung khí tấn công anh T, hậu quả làm anh T tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Biển đã đến Công an xã Phụ Dực để đầu thú.

Nhận được thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Phụ Dực, Viện KSND tỉnh, Viện KSND Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Biển để điều tra về hành vi giết người.