Bắt giữ kẻ đuổi theo cô gái xuống ruộng để cướp tài sản 07/02/2026 16:28

(PLO)- Trong đêm tối, cô gái bị nam thanh niên chặn đường, phải bỏ xe chạy xuống ruộng nước nhưng vẫn bị người này đuổi theo bóp cổ, yêu cầu đưa tiền.

Ngày 7-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời bắt giữ Lê Đình Truyền (26 tuổi, trú xóm Yên Mỹ, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Từ chiếc xe máy để lại trên đường, người dân nghi ngờ có vụ tai nạn nên kịp thời cứu cô gái và công an bắt được nghi can cướp.

Trước đó, đêm 6-2, chị DTL (trú tại xã Kim Liên) chạy xe máy một mình trên đoạn đường vắng từ xóm Phú Thọ đến xóm Hồng Sơn, thuộc xã Kim Liên. Lúc này, chị bị một nam thanh niên điều khiển xe máy bám theo và ép vào lề đường.

Chị L hốt hoảng dừng xe, bỏ chạy xuống ruộng nước. Người này không buông tha mà đuổi theo, dùng tay bóp cổ, kẹp cổ, đe dọa chị phải im lặng và yêu cầu đưa tiền.

Khi chị L nói không có tiền, nam thanh niên tiếp tục kẹp cổ, khống chế kéo chị ra đường nội đồng cách vị trí chặn xe khoảng 60m. Tại đây, đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công nhiều lần vào đầu chị L, đồng thời tiếp tục yêu cầu đưa tiền và tài sản.

Lê Đình Truyền bị bắt giữ.

Rất may, người dân đi đường thấy xe máy dựng bên vệ đường nhưng không có người nên nghi có tai nạn, dừng lại kiểm tra. Cùng lúc chị L kêu cứu, nam thanh niên mới buông chị L và bỏ chạy.

Công an xã Kim Liên nhận được tin báo liền triển khai lực lượng truy bắt. Công an xã huy động tối đa lực lượng an ninh cơ sở của các xóm lân cận, đồng thời sử dụng loa truyền thanh thông báo khẩn cấp, huy động nhân dân hỗ trợ truy tìm và chốt chặn các ngã đường.

Chiếc xe máy Lê Đình Truyền dùng làm phương tiện chặn, ép xe cô gái rồi yêu cầu "đưa tiền đây".

Do trời tối, địa hình rộng có nhiều ao hồ, kênh mương và trang trại bỏ hoang nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Kim Liên phát hiện, bắt giữ Truyền khi đối tượng đang lẩn trốn tại bụi rậm cạnh mép kênh đào thuộc xóm Hồng Sơn.

Theo hồ sơ, Truyền đã có tiền án 10 năm tù về tội cướp tài sản và hiếp dâm.