Truy tìm tài xế bỏ trốn sau màn rượt đuổi gây chết người trên Quốc lộ 14 27/02/2026 17:22

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang truy tìm gắt gao tài xế liên quan trong vụ 3 người thương vong trên Quốc lộ 14.

Ngày 27-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đến nay sau đúng nửa tháng xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 14 làm ba người thương vong, tài xế điều khiển xe tải biển số 47B-258.58 vẫn chưa ra trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành truy xét gắt gao trên diện rộng và yêu cầu tài xế xe tải nói trên sớm ra trình diện, đầu thú để hưởng khoan hồng.

Trước đó, khoảng 5 giờ 55 phút ngày 13-2, tại Km 1921+680 Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), xe đầu kéo 50E-166.62 do Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, hướng Đắk Lắk – Đồng Nai, đã tông mạnh vào xe tải 47B-258.58 chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe tải văng sang lề trái, tông vào hai xe máy đang lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả làm bà Đ.T.O (39 tuổi) tử vong, hai người khác bị thương nặng. Sau tai nạn, tài xế xe tải 47B-258.58 rời khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera và lời khai nhân chứng, cơ quan chức năng xác định trước khi tai nạn, hai ô tô rượt đuổi, chèn ép trên quãng đường dài khoảng 5 km qua khu dân cư. Có thời điểm xe đầu kéo đạt tốc độ 91 km/h, vượt giới hạn tốc độ cho phép.

Tài xế container Nguyễn Quốc Đạo.

Ngày 15-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Nguyễn Quốc Đạo về tội gây rối trật tự công cộng.

Các quyết định và lệnh trên đều đã được VKSND khu vực 7- Lâm Đồng phê chuẩn.

Được biết, xe tải 47B-258.58 là xe tải loại 1,5 tấn hiệu KIA, sản xuất năm 2025, chủ sở hữu là ông N.X.H, ngụ Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.