Người phụ nữ bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường ray 27/02/2026 12:00

(PLO)- Dù tàu hỏa đã hãm khẩn cấp nhưng do khoảng cách gần nên đã xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Ngày 27-2, Đội CSGT đường sắt số 1 thuộc Cục CSGT cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong trên tuyến đường sắt qua tỉnh Quảng Trị.

Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau khi va chạm với tàu hỏa. Ảnh: MXH



Theo đó, khoảng 5h30, tại km 598+300 khu gian Sa Lung – Tiên An đoạn qua xã Vĩnh Thủy, tàu HH171 kéo 20 toa với tổng tải trọng 892 tấn đang lưu thông thì xảy ra va chạm.

Thời điểm này, một phụ nữ mang áo mưa bất ngờ đi qua đường ray, dù lái tàu đã hãm khẩn cấp nhưng do khoảng cách quá gần nên tàu va chạm với người phụ nữ.

Cú va chạm khiến người phụ nữ văng khỏi đường ray và tử vong tại chỗ.

cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.