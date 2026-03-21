Bộ Công an triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ 21/03/2026 11:20

(PLO)- Thượng tướng Phạm Thế Tùng, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương vùng Tây Nam Bộ chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ngày 20-3-2026, tại TP Cần Thơ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị công tác bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình an ninh nội địa trên địa bàn Tây Nam Bộ thời gian qua. Theo đó, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm ổn định địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới, nhất là những yếu tố tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh tuyến biên giới, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương trong khu vực tiếp tục nâng cao hiệu quả nắm tình hình. Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa bàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

Đồng thời, công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ cần chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của nhân dân trong tố giác tội phạm.

Việc nâng cao chất lượng tham mưu sẽ góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.