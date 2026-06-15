Chủ tịch Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm triển khai Luật Thủ đô 15/06/2026 17:09

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố sẽ tập trung cao độ để đưa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Chiều ngày 15-6, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, HĐND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, HĐND TP đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. HĐND TP đã thông qua các nghị quyết quan trọng triển khai thi hành Luật Thủ đô với sự đồng thuận cao, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô

“Kết quả của kỳ họp đã hình thành hệ thống quy phạm quan trọng để tổ chức triển khai hiệu quả Luật Thủ đô, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Ông cho rằng đây không chỉ là kết quả của một kỳ họp mà còn là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức thực hiện, quản trị và trách nhiệm phục vụ Nhân dân của chính quyền thành phố.

Đối với UBND TP Hà Nội, việc triển khai các nghị quyết vừa là niềm tin, vừa là trách nhiệm lớn. Thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND TP, khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh Luật Thủ đô 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho thành phố trong thời gian tới.

Thông qua Luật Thủ đô, Quốc hội đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tăng cường quyền chủ động trong quản lý, điều hành, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Theo ông Thắng, đây vừa là sự tin tưởng của Trung ương, vừa là trách nhiệm lớn hơn đối với chính quyền Thủ đô trong việc phát huy vai trò đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.

“Luật Thủ đô tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và xây dựng các chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, ông nói.

Biến cơ chế, chính sách thành kết quả cụ thể

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là triển khai đúng quy định của Luật Thủ đô mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các cơ chế, chính sách thành những kết quả phát triển cụ thể.

Đó là các công trình, dự án, sản phẩm phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Theo ông, trong quá trình xây dựng các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô, UBND TP cùng các sở, ngành đã thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, khoa học và cầu thị.

Thành phố đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi và hiệu quả khi triển khai.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng nhận định quá trình thực hiện Luật Thủ đô trong thời gian tới sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới, khối lượng công việc lớn đối với các cấp, ngành của thành phố.

“Trong quá trình triển khai chắc chắn sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới từ thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện”, ông nói.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND TP; sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương; sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đưa ra năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, thành phố sẽ tập trung cao độ triển khai Luật Thủ đô và các nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố cũng sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết sẽ được tăng cường để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các chính sách được triển khai đồng bộ.

“UBND TP cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua; đưa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô nhanh chóng đi vào cuộc sống, thành những kết quả cụ thể, những sản phẩm, công trình cụ thể phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Thắng nhấn mạnh.