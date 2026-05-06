Chủ tịch Hà Nội: Hạn chế tối đa cưỡng chế thu hồi đất khi làm đường vành đai 2,5 và 3,5 06/05/2026 14:16

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trong triển khai xây dựng các tuyến đường vành đai 2,5 và 3,5…

Sáng 6-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.



Nhiều đoạn Vành đai 2,5 “về đích” trước hạn

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết các vướng mắc về cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, giúp tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) trên tuyến Vành đai 2,5 được đẩy nhanh rõ rệt.

Toàn tuyến gồm 13 đoạn, trong đó sáu đoạn đã hoàn thành GPMB, bảy đoạn còn lại đang được tập trung triển khai. Tổ công tác của TP đã trực tiếp làm việc với các phường để phân công nhiệm vụ, tháo gỡ từng điểm nghẽn.

Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành điều tra, khảo sát và cơ bản lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các đoạn trọng điểm như Lĩnh Nam – Vĩnh Hoàng, Đầm Hồng – Nguyễn Trãi, Cầu Giấy – Dịch Vọng, Xuân Tảo – Nam Thăng Long… hầu hết không còn vướng mắc lớn về chính sách.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì, phát biểu tại cuộc họp.

Trong đó, đoạn Lĩnh Nam – Vĩnh Hoàng đã hoàn tất tại phường Vĩnh Hưng, phần còn lại đang chi trả cho 91 hộ dân, dự kiến xong trước 30-5. Đoạn Đầm Hồng – Nguyễn Trãi đã bố trí đủ quỹ tái định cư, hiện chỉ còn vướng ở khâu phê duyệt giá nhà và cơ chế thanh toán. Nhiều đoạn khác như Cầu Giấy – Dịch Vọng, Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ… đã hoàn tất phương án GPMB và sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Đáng chú ý, nhiều địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 15-5, rút ngắn tiến độ so với kế hoạch.

Đối với dự án Vành đai 3,5, tuyến đường có vai trò kết nối liên vùng khi đi qua hàng loạt trục giao thông lớn như Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A. Hiện đã có hai đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác, một số đoạn khác đang lập dự án hoặc triển khai GPMB.

Một số hạng mục đạt tiến độ cao như cầu Thượng Cát đã cơ bản hoàn tất GPMB phía xã Thiên Lộc, phần còn lại dự kiến xong trước 15-5, cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội đã hoàn thành 100% GPMB, nút giao Đại lộ Thăng Long đạt 99,8% khối lượng.

Các đoạn còn lại như từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, từ Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đang được tập trung triển khai. Một số đoạn đã được phê duyệt nhưng chưa bố trí vốn hoặc đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã được giải quyết. TP đang nghiên cứu phương án giao một chủ đầu tư đủ năng lực để triển khai đồng bộ toàn tuyến, bảo đảm tiến độ và tính kết nối.

Đảm bảo đồng thuận thu hồi đất

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thời gian qua cả hệ thống chính trị của TP đã vào cuộc quyết liệt đối với công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

Các địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Đối với các dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5, đây là những trục giao thông quan trọng, có vai trò kết nối vùng và giảm ùn tắc cho Thủ đô. TP đánh giá đến nay các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được nhận diện và thống nhất giải pháp xử lý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ theo các mốc đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15-5 và 30-5.

“Trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế; bảo đảm sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai” – ông Thắng nhấn mạnh.

Về đến chính sách tái định cư, ông Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là phê duyệt giá nhà, bố trí quỹ nhà và quỹ đất tái định cư. Theo đó, cần đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được lựa chọn và ổn định nơi ở mới. Các khu tái định cư phải được quy hoạch, đầu tư đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống “bằng hoặc tốt hơn” nơi ở cũ, tránh chênh lệch hạ tầng giữa khu đô thị mới và khu tái định cư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức thi công ngay tại những khu vực đã hoàn thành GPMB, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Đối với các trường hợp di dời doanh nghiệp, nhà máy, cụm công nghiệp, thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm sản xuất kinh doanh, việc làm và sinh kế cho người lao động.

Riêng các dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, thành phố yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù về nhà ở, tái định cư và nhà ở xã hội, bảo đảm đồng bộ hạ tầng và cảnh quan.

Về tổ chức thực hiện, TP Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn chủ đầu tư đủ năng lực; đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong công tác GPMB, gắn với trách nhiệm cụ thể. TP cũng khuyến khích tách dự án GPMB độc lập để triển khai sớm, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Nhấn mạnh yếu tố an sinh xã hội, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn; bảo đảm chính sách hỗ trợ kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.