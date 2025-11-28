Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội 28/11/2025 13:25

(PLO)- Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vũ Đại Thắng và đại diện các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết vì lý do bất khả kháng, vì lý do sức khoẻ và căn cứ nguyện vọng cá nhân nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành uỷ đối với ông Nguyễn Đức Trung. Đồng thời phân công ông Trung làm Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Dương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Trọng Phú

Tại lễ công bố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vũ Đại Thắng.

Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4-10-1975, quê tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Ông có trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại, cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Bộ KH&ĐT và các địa phương như Hà Nam, Quảng Bình và Quảng Ninh. Cụ thể:

Từ tháng 12-1997 đến 3-2000, ông Vũ Đại Thắng công tác tại Bộ KH&ĐT với các vị trí chuyên viên thuộc Vụ Kinh tế đối ngoại. Giai đoạn 4-2000 đến 3-2002, ông học thạc sĩ tại Đại học Waseda (Tokyo, Nhật Bản).

Từ 4-2002 đến 3-2014, ông Thắng trở lại Bộ KH&ĐT và lần lượt đảm nhiệm các vị trí: chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, chuyên viên Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Vụ trưởng - Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý các khu kinh tế.

Tháng 4-2014, ông Thắng được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Đến 3-2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Tháng 8-2020, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử tháng 10-2020.

Tháng 10-2024, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030 vào tháng 9-2025.

Ông Vũ Đại Thắng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình (từ tháng 7-2021 đến tháng 10-2024); Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ tháng 4-2025.