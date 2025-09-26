Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh 26/09/2025 16:51

(PLO)- Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Chiều 26-9, sau khi bỏ phiếu bầu và công bố 55 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: QMG

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: QMG

Ông Vũ Đại Thắng, 50 tuổi, quê quán xã Phù Đổng, Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ KH&ĐT từ năm 1997 với vị trí chuyên viên rồi phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế.

Đến tháng 3-2014, ông được luân chuyển công tác đến Hà Nam và được bầu giữ chức phó Chủ tịch UBND tỉnh này từ tháng 4 cùng năm.

Bốn năm sau (3-2018) ông được điều động về lại Bộ KH&ĐT và bổ nhiệm làm thứ trưởng. Tháng 8-2020, ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10-2024, ông Thắng được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giữ vị trí này từ thời điểm đó đến nay tiếp tục tái đắc cử.

