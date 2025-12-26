Người dân Khe Sanh bắt đầu về nhà sau sự cố sạt lở nghiêm trọng 26/12/2025 18:10

(PLO)- Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục tại vị trị sạt lở ở Khe Sanh để 12 hộ dân quay trở về sinh sống an toàn.

Ngày 26-12, những hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) đã bắt đầu đưa đồ đạc quay trở lại nhà.

Hàng trăm con người cùng nhiều máy móc nhanh chóng hỗ trợ xây dựng công trình chống sạt lở tại xã Khe Sanh.

Theo đó, những ngày qua, lực lượng quân đội cùng với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị đã triển khai xây dựng cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng hoàn thành các hạng mục chống sạt lở cho nhân dân bị ảnh hưởng.

Khi khu vực sạt lở không còn nguy hiểm, độ ổn định của đất đá phía dưới móng nhà ổn định thì người dân đã bắt đầu đưa đồ đạc vào nhà.

Ngôi nhà của chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh bị đổ sập gần như hoàn toàn.

Chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh, là hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi căn nhà hai tầng đã bị đổ sập gần như hoàn toàn cho biết, đến thời điểm hiện tại, khu vực phần móng của ngôi nhà đã được gia cố, nên căn nhà ổn định, không bị sụt lún nữa.

Vì thế, gia đình đã bắt đầu quay trở lại căn nhà để dọn dẹp đất đá, lau chùi giường tủ cũng như sắp xếp đồ đạc để dần ổn định cuộc sống.

Bộ đội hỗ trợ 12 hộ dân đưa đồ đạc quay lại ổn định cuộc sống.

Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh vừa hỗ trợ người dân dọn dẹp vừa động viên các gia đình nhanh chóng ổn định đời sống. Bà Nga cũng cho biết sẽ tiếp tục bám sát công tác chống sạt lở, hoàn thành nhanh nhất các công tác khác để về đích đúng thời gian đã định.

Hiện công tác xây dựng công trình chống sạt lở vẫn đang được các lực lượng triển khai. Đồng thời, chính quyền địa phương, bộ đội tiếp tục hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con vùng sạt lở.

Sau hơn 10 ngày thi công thần tốc, 12 hộ dân đã bắt đầu quay trở lại ngôi nhà của chính mình.

Trước đó, ngày 15-12, tỉnh Quảng Trị tổ chức khởi công công trình khẩn cấp chống sạt lở ở đường Hùng Vương (xã Khe Sanh). Công trình thuộc “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm xây dựng, sửa chữa nhà dân, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công trình kè chống sạt lở sẽ được thi công trong khoảng 40 ngày. Các hạng mục bao gồm: đào bóc lớp đất hữu cơ đưa ra khỏi phạm vi mặt bằng xử lý, trải vải địa kỹ thuật gia cường, tiến hành đắp đất bọc vải địa kỹ thuật theo lớp.

Tiếp đến, đơn vị thi công sẽ đắp đất mỗi cao trình 3 m, chiều rộng 2 m, dốc vào phía trong nền 10% để thu nước mặt.

Các căn nhà đã ổn định kết cấu móng sau khi gia cố nền đất.

Việc thu nước mặt được thực hiện bằng các rãnh cơ, thu nước sinh hoạt bằng mương bê tông gom về các bậc nước xuống chân taluy. Đổ bê tông chân khay để giữ ổn định chân mái taluy.

Lực lượng quân sự được Quân khu 4 giao nhiệm vụ thi công quyết tâm tổ chức làm việc "3 ca, 4 kíp". Các đơn vị thực hiện phương châm “vượt nắng, thắng mưa", quyết tâm sớm đưa công trình vào sử dụng.

Cùng với đó, khi công tác thi công đến cao trình phù hợp, các ngôi nhà hư hỏng sẽ được tiến hành sửa chữa để sớm hoàn thành, giúp người dân ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.