Thủ tướng: Tới 31-12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh 13/12/2025 18:51

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình tỉnh Quảng Trị chậm trễ, 10 ngày sau khi xảy ra vụ sạt lở tại Khe Sanh mới ban hành tình trạng khẩn cấp và sau 25 ngày mới ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục sạt lở.

Chiều 13-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua trên địa bàn, sớm ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó có việc khôi phục nhà ở cho 12 hộ dân bị sạt lở nhà tại xã Khe Sanh.

Phát biểu kết luận, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với các gia đình có hộ dân có người chết, mất tích, bị thương. Ông cũng chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị về những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng phê bình tỉnh Quảng Trị

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương Quảng Trị đã hoàn thành sửa chữa 3.466 nhà thiệt hại dưới 30% và 8 nhà bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, ông phê bình tỉnh Quảng Trị khi vụ sạt lở tại Khe Sanh xảy ra ngày 16&17-11 nhưng sau gần 10 ngày, đến 25-11 mới ban hành tình trạng khẩn cấp và tới 11-12 mới ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục sạt lở.

Nhấn mạnh Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung phải “chiến thắng giòn giã” để mang lại hạnh phúc cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu trước mắt Quảng Trị tập trung nguồn lực để khắc phục sạt lở, khôi phục chỗ ở cho 12 hộ dân tại Khe Sanh.

Về nguyên vật liệu, tỉnh căn cứ điều kiện khẩn cấp để mua, vận chuyển nhanh. Quân đội điều ngay lực lượng Công binh vào để thi công, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

“Chậm nhất tới 31-12 phải xong để người dân trở về chỗ ở an toàn và khôi phục sản xuất kinh doanh”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông lưu ý tỉnh Quảng Trị cân đối ngân sách địa phương, nếu thiếu ngân sách, thiếu cơ chế thì đề xuất Trung ương một cách kịp thời, chính xác, bảo đảm khả thi, hiệu quả. Đồng thời, tỉnh phải phân công một cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo việc này.

Thủ tướng nêu rõ việc chậm trễ này là khuyết điểm, tỉnh phải kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan trên cơ sở quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có quy định 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trung thực.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh rút kinh nghiệm trong việc nắm tình hình kịp thời, báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời, phản ứng linh hoạt, kịp thời.

Ông nhấn mạnh Khe Sanh là địa danh với lịch sử rất hào hùng, nhân dân chịu nhiều mất mát do chiến tranh, phải sớm khôi phục chỗ ở, ổn định tình hình, quan tâm tạo điều kiện về sinh kế, việc làm lâu dài cho người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh nghiên cứu phương án lâu dài như tìm phương án thoát nước cho khu vực sạt lở; đầu tư nâng cấp, hoàn thành các công trình liên quan để chống sạt lở và có quy định về việc xây dựng trong khu vực.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu tỉnh nắm chắc, nắm cụ thể tình hình người dân của 12 hộ dân đang ở tạm, cũng như tình hình người dân có nhà được xây, sửa lại sau thiên tai, nếu có khó khăn thì hỗ trợ ngay,

Đặc biệt, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai, nhất là tái đàn chăn nuôi, cơ cấu lại cây trồng… theo các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần là nhanh nhất ổn định đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Ông cũng lưu ý cần khẩn trương khôi phục lại các hạ tầng thiết yếu về giao thông, trường học, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở làm việc…

Xử lý công việc phải bằng cả tấm lòng

Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị nếu thiếu nguồn lực thì đề xuất Trung ương, báo cáo lại trước ngày 20-12. Đồng thời, tỉnh quan tâm vấn đề an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và cấp cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rút kinh nghiệm từ việc xử lý, khắc phục vụ sạt lở tại Khe Sanh, các bộ ngành, cơ quan, địa phương, các cán bộ, công chức nói chung khi xử lý bất cứ việc gì cho nhân dân thì phải đặt mình vào vị trí người dân. Với tình hình khẩn cấp, liên quan tới tính mạng, sức khỏe, cuộc sống người dân thì phải xử lý ngay, tránh bệnh quan liêu, hình thức.

Xử lý công việc không những bằng trách nhiệm mà còn với cả tấm lòng, tình cảm "từ trái tim tới trái tim", tình dân tộc, nghĩa đồng bào, coi việc của người dân như là việc của nhà mình, Thủ tướng yêu cầu.

Ông lưu ý trong khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ngoài nguồn lực nhà nước thì phải huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực của doanh nghiệp, người dân.

Quảng Trị thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Trị, năm 2025, tỉnh chịu tác động của nhiều đợt thiên tai liên tiếp, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, với 21 người chết, 10 người mất tích, 24 người bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 2.532 tỉ đồng.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sửa chữa toàn bộ các nhà thiệt hại, hư hỏng nặng trong các đợt thiên tai trước ngày 15-11 (gồm 3.466 nhà thiệt hại dưới 30% và 8 nhà hư hỏng nặng), người dân đã trở lại sinh sống, sinh hoạt bình thường.

Tới hai ngày 16&17-11, dưới tác động của mưa đặc biệt lớn, trên địa bàn Quảng Trị đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại xã miền núi Khe Sanh, gây ảnh hưởng đến 12 nhà. Hiện 12 hộ dân đang được bố trí ở tạm tại trụ sở cũ của các cơ quan huyện Hướng Hóa (cũ).

Trước cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào hiện trường, tổng hợp tình hình thực tế về vụ việc sạt lở tại Khe Sanh.