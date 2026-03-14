Bản làng ở Quảng Ngãi rực rỡ cờ hoa chờ ngày đi bầu cử 14/03/2026 10:56

(PLO)- Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin, sự phấn khởi và tinh thần trách nhiệm của người cử tri.

Những ngày này, tại các xã miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra sôi nổi. Tại nhiều khu dân cư, bà con tập trung đến các điểm niêm yết để xem danh sách cử tri, tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử.

Tìm hiểu kỹ người ứng cử

Tại xã Sơn Tây, nơi có đông đồng bào Ca Dong sinh sống, không khí hướng về ngày bầu cử càng thêm rộn ràng. Ở đơn vị bầu cử số 5, thôn Ra Manh, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đã được niêm yết công khai, đúng quy định.

Chính quyền địa phương tuyên truyền về bầu cử cho bà con đồng bào Ca Dong.

Những ngày qua, đông đảo bà con đến xem thông tin, tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chị Đinh Thị Chín, cử tri thôn Ra Manh, cho biết chị đến xem danh sách ứng cử viên để tìm hiểu về trình độ, phẩm chất của từng người. Chị mong muốn lựa chọn và bỏ phiếu cho những người có đức, có tài, có năng lực đóng góp cho địa phương và đất nước.

Ông Đinh Văn Điều, người dân thôn Ra Manh, cũng cho rằng việc tìm hiểu kỹ giúp bà con lựa chọn được người có tâm huyết, đại diện cho quyền lợi chính đáng của người dân trong thôn.

Bà con đồng bào Ca Dong tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.

Toàn xã Sơn Tây hiện có gần 6.400 cử tri tham gia bầu cử. Để bảo đảm mọi người dân đều nắm rõ thông tin, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như trực quan, lưu động, phát thanh và vận động trực tiếp đến từng hộ gia đình.

Theo ông Đinh Văn Hai, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ra Manh, địa phương còn tích cực vận động những người đi làm ăn xa trở về tham gia bầu cử. Đồng thời, bà con cũng được khuyến khích đến các điểm niêm yết để tìm hiểu tiểu sử người ứng cử.

Không khí trong bản làng của đồng bào Ca Dong những ngày này luôn rợp cờ hoa.

Ủy ban bầu cử xã Sơn Tây đã xác định 5 đơn vị bầu cử, bầu 19 đại biểu HĐND xã. Công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ từ in ấn thẻ cử tri, phiếu bầu đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế phục vụ ngày bầu cử.

Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Không khí hướng về ngày hội bầu cử cũng lan tỏa tại xã Sơn Mai, nơi có đông đồng bào Hrê sinh sống. Sau những ngày Tết Nguyên đán, bà con thôn Diên Sơn đã tập trung tại nhà văn hóa để kiểm tra danh sách cử tri và tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử.

Bà con đọc thông tin về bầu cử.

Ông Đinh Văn Rừng, cử tri thôn Diên Sơn, cho biết gia đình ông và bà con trong thôn đều phấn khởi khi ngày bầu cử đến gần. Mọi người mong muốn được trực tiếp bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Theo lãnh đạo địa phương, xã Sơn Mai có gần 6.900 cử tri, tổ chức tại 5 đơn vị bầu cử với 11 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, công tác rà soát danh sách cử tri và chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử đã được triển khai đầy đủ.

Người đồng bào vùng cao ở Quảng Ngãi luôn mong được lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Tại xã Trà Bồng, nơi có đông đồng bào Co sinh sống, người dân cũng tập trung đông tại các khu vực niêm yết danh sách cử tri. Với hơn 12.000 cử tri, địa phương đã thành lập 20 tổ bầu cử tương ứng với 20 khu vực bỏ phiếu tại các thôn.

Sau hiệp thương lần thứ ba, xã Trà Bồng thống nhất danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã. Chủ tịch UBND xã Trà Bồng Hồ Kim Dũng cho biết địa phương đã hoàn thành việc công bố danh sách những người ứng cử theo đúng quy định.

Kiểm tra tại điểm bầu cử trước ngày 15-3.

Đồng thời, xã tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri sát ngày bầu cử nhằm bảo đảm tính chính xác. Các loại tài liệu, thẻ cử tri và phương tiện phục vụ bầu cử đã được phân bổ đầy đủ đến từng tổ bầu cử, sẵn sàng cho ngày 15-3.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh đã xác định 1.546 khu vực bỏ phiếu và thành lập 1.546 tổ bầu cử. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai; các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ.