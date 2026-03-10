Học sinh đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi vẽ tranh cổ động bầu cử 10/03/2026 10:30

Ngày 10-3, hàng trăm học sinh đồng bào Xơ Đăng tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tham gia vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp theo phát động của chính quyền địa phương.

Học sinh trường tiểu học Kim Đồng vẽ tranh cổ động ngày bầu cử.

Trước đó, hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, UBND xã Tu Mơ Rông khuyến khích người dân tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền về ngày bầu cử. Hưởng ứng hoạt động này, học sinh trên địa bàn xã xung phong tham gia vẽ tranh cổ động, gửi gắm niềm tin của đồng bào Xơ Đăng hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Học sinh đồng bào Xơ Đăng chăm chút từng nét vẽ, gửi gắm niềm tin hướng về ngày hội toàn dân.

Để giúp học sinh có thêm tư liệu sáng tác, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông; ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Bá Thành, Phó chủ tịch UBND xã, trực tiếp đến các trường học, kể cho các em nghe về những kỳ bầu cử trước đây trên địa bàn, không khí ngày hội toàn dân đi bầu cử, niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng khi tự tay lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Từ những câu chuyện gần gũi ấy, nhiều bức tranh sinh động về ngày hội bầu cử được các em thể hiện qua từng nét vẽ, với hình ảnh thùng phiếu, người dân trong trang phục chỉnh tề đi bỏ phiếu và khung cảnh đồng bào nô nức tham gia bầu cử.

Các em học sinh nô nức tham gia vẽ tranh.

Ghi nhận tại Trường tiểu học Kim Đồng, trong giờ giải lao, nhiều học sinh Xơ Đăng tập trung tại thư viện để vẽ tranh cổ động bầu cử. Giấy vẽ, bút màu được thầy cô chuẩn bị đầy đủ. Từng nét vẽ hồn nhiên dần hiện lên hình ảnh đồng bào trong trang phục chỉnh tề nô nức đi bỏ phiếu, thể hiện niềm tự hào khi cầm lá phiếu trên tay.

Bức tranh của một học sinh Trường tiểu học Kim Đồng.

Ngồi chăm chú bên bàn vẽ, em A Nhật Thiên Hưng, học sinh lớp 5A1, Trường tiểu học Kim Đồng, say sưa phác họa cảnh người dân đi bầu cử. Hưng chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia vẽ tranh về ngày bầu cử. Nghe các cô chú lãnh đạo xã kể về những kỳ bầu cử trước đây, em hiểu thêm ý nghĩa của ngày hội toàn dân đi bầu cử nên càng hào hứng vẽ tranh. Em mong qua kỳ bầu cử này, bà con trong xã sẽ chọn được những đại biểu tốt để giúp quê em ngày càng phát triển”.

Cận cảnh một bức tranh cổ động bầu cử của học sinh người đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, nói hoạt động vẽ tranh cổ động giúp học sinh có thêm trải nghiệm sáng tạo, lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử trong cộng đồng. Những bức tranh của học sinh sẽ được trưng bày tại các điểm bầu cử trên địa bàn, góp phần tạo không khí phấn khởi, khích lệ người dân tham gia ngày hội toàn dân đi bầu cử.