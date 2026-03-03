Mở 'Chiến dịch 500 ngày đêm' tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 03/03/2026 15:18

Sáng 3-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị đã cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Mệnh lệnh từ trái tim

Theo Chương trình hoạt động giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ đạo xác định lộ trình thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ tháng 1-2026 đến tháng 7-2027) tập trung giải quyết căn bản các tồn đọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ các mộ chưa xác định được thông tin (khoảng 230.000 mộ) và các hài cốt liệt sĩ mới tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Giai đoạn 2 (từ tháng 8-2027 đến tháng 12-2030) phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 30.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin các mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VGP

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo thay đổi tư duy, phương thức tổ chức thực hiện để cùng chung tay cho sự nghiệp đặc biệt quan trọng này.

Liên quan đến 3 văn bản quan trọng thảo luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị điều chỉnh Kế hoạch của Bộ Quốc phòng để trở thành Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo trong năm 2026, gắn với việc phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kế hoạch này cần sớm hoàn thiện để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu phát động chiến dịch vào cuối tháng 3.

Triển khai lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ chưa xác định để giám định ADN diện rộng

Về các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, triển khai nghiêm túc, khẩn trương, bảo đảm hệ thống chỉ đạo thống nhất, liên thông, đồng bộ.

Trong đó, tập trung thực hiện ba đột phá lớn. Thứ nhất, hoàn thành toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế, cơ chế, chính sách liên quan, đặc biệt là sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời ban hành các nghị quyết, nghị định, thông tư về cơ chế đặc thù, định mức kinh tế - kỹ thuật…

Thứ hai, tập trung thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị…

Phó Thủ tướng lưu ý phải triển khai theo phương thức làm đến đâu bàn giao đến đó và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thứ ba, quyết liệt triển khai lấy mẫu sinh phẩm với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN trên diện rộng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo tập trung thực hiện ba đột phá lớn. Ảnh: VGP

Các nhiệm vụ khác như hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; đưa hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp đi vào hoạt động thực chất... cũng phải được triển khai khẩn trương, hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm nguồn lực, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát toàn bộ các điều kiện cần thiết; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xác định nguồn kinh phí.

Khẳng định tính nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng, chạm đến trái tim, đòi hỏi sự tương hợp, tương hỗ chặt chẽ, hiệu quả giữa tất cả các thành viên và các cơ quan. Nhiều việc rất khó, nhưng chính điều đó là động lực để chúng ta vượt qua.