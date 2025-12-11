Xúc động hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ, giữ trọn lời hứa với đồng đội 11/12/2025 05:29

(PLO)- Chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề “Đưa các anh về” giữ tròn lời hứa với đồng đội, gia đình liệt sĩ.

Tối ngày 10-12, Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề “Đưa các anh về”.

Đây là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, hun đúc niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa tinh thần nhân văn, nghĩa tình.

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà tri ân cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai. Ảnh: HN

Gia đình bật khóc khi tìm được hài cốt liệt sĩ

Chia sẻ tại chương trình, ông Vũ Thái Bình (quê Hưng Yên), đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào nhớ hành trình tìm phần mộ cậu ruột, liệt sĩ Bùi Văn Tích. Ông cho hay người cậu nhập ngũ khi ông mới 10 tuổi, đến năm 1970 gia đình chỉ nhận tin hy sinh mà không biết nơi an táng.

Mỗi lần xuống nghĩa trang, ông Bình lại day dứt vì chưa tìm được cậu. Suốt nhiều năm, gia đình ông hỏi han bạn bè, đồng đội của cậu, mong tìm được chút manh mối còn sót.

Ông Bình kể, trước lúc qua đời, bà ngoại gửi gắm mong con cháu tìm được người cậu trở về với gia đình. Nhưng bà ra đi khi lời dặn ấy còn dang dở, để lại nỗi day dứt với gia đình suốt hàng chục năm.

Chỉ khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thái Bình vào cuộc, manh mối mới dần sáng rõ và gia đình tìm được phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Tích tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long An.

Sau đó gia đình được Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thu xếp vào Long An cất bốc hài cốt. Lúc hài cốt được đưa lên còn nguyên vẹn, gia đình ông đã bật khóc.

Ánh mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc: “Chúng tôi chỉ nói cậu ơi, hôm nay chúng con đã tìm được cậu và đón cậu về”.

Từ nay, mỗi ngày Rằm hay lễ Tết, họ có thể thắp hương cho cậu tại nghĩa trang quê nhà, phần nào hoàn thành tâm nguyện của bà ngoại.

Ông Vũ Thái Bình (quê Hưng Yên) đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Tích (thứ 2, từ phải sang); Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (thứ 3, từ trái sang) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HN

“Còn sức là còn đi tìm đồng đội”

Tiếp lời ông Bình, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, chia sẻ mỗi lần đưa được hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ là niềm hạnh phúc lớn của những người làm công tác tri ân.

Ông nhớ những năm tháng trên chiến trường, khi cùng đồng đội vuốt mắt, chôn cất đồng đội với tâm niệm “người còn sống phải tìm cách đưa người đã khuất trở về quê hương”.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau vẫn còn khi cả nước có gần 1,2 triệu liệt sĩ hy sinh, trong đó hơn 53.000 người chưa xác định được tên và khoảng 18 vạn liệt sĩ vẫn nằm ở các chiến trường Việt Nam, Lào...

Sau 15 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã xây dựng, tổ chức tại 16/34 tỉnh, thành, hai văn phòng khu vực và gần 10.000 hội viên chung tay thực hiện nhiệm vụ tri ân.

Thời gian chiến tranh kéo dài, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng từng nhiều lần trực tiếp mở nấm mộ đồng đội và chỉ còn thấy “nắm đất nâu còn nóng” và hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ luôn gian nan.

Tuổi đã cao, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng thừa nhận “không còn bao nhiêu thời gian nữa” và ông vẫn giữ lời hứa với đồng đội “còn sức là còn đi tìm hài cốt liệt sĩ”.

Từ trăn trở này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã kiến nghị Nhà nước sớm thành lập ngân hàng gen. Sau khi kiến nghị được chấp thuận, điều này trở thành nguồn động viên lớn với những người đang tìm manh mối cho hàng vạn liệt sĩ.

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa tri ân các đại biểu. Ảnh: HN

Suốt hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhớ rõ hình ảnh người mẹ đang ốm nặng, nằm liệt giường, nhưng khi hay tin hài cốt con được đưa về, vẫn gắng gượng ra tận cửa, đặt tay lên tiểu sành thốt lên: “Thế là con đã về với mẹ rồi”.

Chỉ một ngày sau đó, mẹ trút hơi thở cuối cùng. Từ đó, ông Hưng mong rằng 18 tỉnh chưa thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ sớm hoàn thiện tổ chức, nhằm triển khai đồng bộ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

“Đó là mong ước của các mẹ, là nỗi day dứt của đồng đội và là trách nhiệm của chúng ta phải làm cho trọn” - Trung tướng Hoàng Khánh Hưng tâm sự.