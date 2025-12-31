Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 31/12/2025 15:35

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 31-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Trung Dũng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Trung Dũng.

Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng sau đó phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê ở Hà Tĩnh. Ông có trình độ Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Hoàng Trung Dũng có hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều chức vụ ở Hà Tĩnh như Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Từ tháng 10-2020, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối tháng 2-2025, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.