Chi phí học thêm hiện cao hơn thời điểm trước khi có Thông tư 29 02/03/2026 17:57

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang yêu cầu đánh giá lại Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm.

Chiều 2-3, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho hay cử tri và Nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, cử tri và Nhân dân kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo ông Dương Thanh Bình, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cử tri và Nhân dân tin rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã làm xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt.

Tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp…, cũng là những vấn đề cử tri, Nhân dân lo lắng.

Trước những vấn đề cử tri, Nhân dân phản ánh, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đường sắt.

Cùng với đó, chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác; xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Giá sinh hoạt, giá thuê nhà là nỗi lo của cán bộ, người lao động

Nêu ý kiến sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị đánh giá thêm về giá sinh hoạt và áp lực chi tiêu, nhất là giá thuê nhà ở các đô thị lớn, giá bất động sản. Theo bà, đây vẫn là một trong những nỗi lo của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay cử tri lo lắng về khả năng tăng giá điện, giá nước và chi phí học thêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Quốc hội

“Chúng ta nói về câu chuyện học thêm rất nhiều rồi. Chúng tôi đang cho đánh giá lại Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về vấn đề dạy thêm, học thêm. Chi phí học thêm của phụ huynh, học sinh hiện cao hơn thời điểm trước khi có Thông tư 29”- bà Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc yêu cầu dạy thêm không dạy trong trường mà phải dạy ở trung tâm kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh: thuê trung tâm, giáo viên đi lại, đưa học sinh từ nhà ra trung tâm và rất nhiều vấn đề khác.

“Chi phí học thêm cũng là nỗi lo của phụ huynh”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập việc nhiều nơi, người dân còn phàn nàn về thủ tục hành chính, nhất là tại các xã, phường sau khi sáp nhập không đáp ứng được yêu cầu “gần dân, sát dân”.

“Nhiều xã, phường nhập lại dẫn đến việc đi lại của người dân đến nơi giải quyết thủ tục hành chính rất xa và đông, dẫn đến giải quyết chậm”- Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay chính cán bộ cũng phản hồi rằng công việc rất nhiều, nhu cầu người dân lớn trong khi ít cán bộ.