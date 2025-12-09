Sửa đổi Thông tư 29: Hiệu trưởng đề nghị làm rõ 'trường hợp đặc biệt' 09/12/2025 15:30

(PLO)- Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 29, nhiều hiệu trưởng ủng hộ việc nới trần dạy thêm hơn 2 tiết/tuần trong "trường hợp đặc biệt", nhưng cho rằng cần quy định rõ để tránh phát sinh thủ tục hành chính.

Bộ GD&ĐT vừa gửi văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm.



Một giờ học của cô trò Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Giữ giới hạn 2 tiết nhưng có ngoại lệ

Theo Thông tư 29, có ba đối tượng được học thêm trong nhà trường mà không phải đóng tiền: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp.

Thông tư 29 hiện quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Trong quá trình triển khai, tiếp thu ý kiến cử tri, tổ chức, cá nhân, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh quy định này theo hướng: Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần, trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng.

Bộ GD&ĐT cho rằng việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của Thông tư 29. Đó là quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo hướng không thu tiền của học sinh, không tăng áp lực học tập và nâng cao chất lượng giờ học chính khóa.

Hiệu trưởng băn khoăn về ‘trường hợp đặc biệt’

Cô trò Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Bà Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Long, phường Phước Long ủng hộ việc nới trần thời gian dạy thêm trong trường hợp đặc biệt khi được Giám đốc Sở GD&ĐT cho phép.

Bà Châu nói: “Thực tế có những trường có đầu vào khó, và dạy hai tiết/tuần là không đủ để bồi dưỡng kiến thức cho các em trước các kỳ thi.”

Ông Phạm Ngọc Lưu, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thạnh, phường Long Phước đánh giá với mặt bằng chung tại các thành phố lớn như TP.HCM, quy định không quá hai tiết/tuần được xem là phù hợp.

Tuy nhiên, bồi dưỡng học sinh giỏi vẫn cần lượng kiến thức lớn hơn, nên hai tiết mỗi tuần là hơi ít để đảm bảo hiệu quả học tập. Do đó, việc cho phép Giám đốc Sở quyết định tăng tiết trong trường hợp đặc biệt được xem là một giải pháp linh hoạt, giúp các trường chủ động hơn trong kế hoạch dạy và học.

“Việc này sẽ gỡ rối rất nhiều cho các trường, đặc biệt trong bối cảnh bồi dưỡng học sinh giỏi, nơi kiến thức yêu cầu rất cao" - ông Lưu nói.

Trong khi đó, ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành cho rằng quy định về “trường hợp đặc biệt” còn mơ hồ và dễ gây khó khăn cho các cơ sở giáo dục.

Ông Khoa băn khoăn: “Thế nào là trường hợp đặc biệt? Nếu mỗi lần tăng tiết đều phải lập hồ sơ đề xuất lên Sở GD&ĐT thì sẽ phát sinh thủ tục không cần thiết, gây áp lực cho hiệu trưởng".

Ông Khoa đề xuất Bộ GD&ĐT nên quy định rõ ràng các tình huống được phép tăng số tiết. Ví dụ, đối với trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hoặc các lớp có học sinh tiếp thu chậm.

Ông nhấn mạnh: “Quy định cần linh hoạt theo vùng miền, nhưng phải minh bạch và chặt chẽ để các cơ sở dễ triển khai” - ông Khoa nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Nhiêu Lộc cũng nhận thấy "trường hợp đặc biệt” trong dự thảo khá mơ hồ.

Thực tế việc bồi dưỡng học sinh giỏi thường vượt quá hai tiết/tuần, nhất là giai đoạn chạy nước rút. Tuy nhiên, giáo viên vẫn chỉ dám đăng ký đúng quy định, dẫn đến thiệt thòi về quyền lợi.

Bà Thủy chia sẻ: “Nếu phải chờ Sở GD&ĐT phê duyệt, có khi trường không kịp triển khai. Các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi kéo dài từ đầu năm học đến tháng 3, và nhu cầu tăng tiết thường phát sinh gấp".

Từ thực tế trên, bà Thủy đề xuất Bộ GD&ĐT nên trao quyền chủ động cho hiệu trưởng, đồng thời yêu cầu trường xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm. Kế hoạch này phải dự liệu số lượng tiết bồi dưỡng và các giai đoạn tăng cường.

Bà Thủy nhấn mạnh quy định nên tính đến thực tế giáo viên có thể cần 4–6 tiết/tuần trong một số giai đoạn, thay vì cứng nhắc 2 tiết xuyên suốt.

Bà Thuỷ nói : “Miễn sao hợp lý, có kế hoạch và có trách nhiệm giải trình. Nếu phải đợi phê duyệt từ Sở thì rất khó đảm bảo tiến độ dưới trường".

Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp đề nghị thay vì quy định số tiết tối đa, Bộ GD&ĐT nên quy định số tiết tối thiểu. Bởi hoạt động dạy thêm trong trường, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi hay dạy năng khiếu đều đang thực hiện miễn phí. Theo ông, việc có thêm “cơ chế xin - cho” sẽ khiến công tác quản lý phức tạp.