Trường Đại học Nam Cần Thơ thành lập Trường Luật – Kinh tế 07/01/2026 17:02

(PLO)- Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức thành lập Trường Luật – Kinh tế, mở rộng đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực pháp luật – kinh tế cho khu vực và cả nước.

Ngày 7-1, Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) cho biết chính thức công bố quyết định thành lập Trường Luật – Kinh tế, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của nhà trường.

Việc thành lập Trường Luật – Kinh tế xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số và nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực am hiểu pháp luật, kinh tế và quản trị. Đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng phát triển dài hạn của DNC theo hướng tự chủ, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức công bố quyết định thành lập Trường Luật – Kinh tế.

Trường Luật – Kinh tế được hình thành trên cơ sở kế thừa đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và kinh nghiệm đào tạo của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Đơn vị này đảm nhiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực: Luật học, Kinh tế, Quản trị, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh và các ngành liên quan, với định hướng gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu thị trường lao động.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, việc thành lập Trường Luật – Kinh tế thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến cung cấp nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, tư duy pháp lý – kinh tế và khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập.

Trong thời gian tới, Trường Luật – Kinh tế sẽ tập trung xây dựng chương trình đào tạo theo hướng cập nhật, tăng cường hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.