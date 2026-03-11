Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 tại TP.HCM: Học sinh được học gần nhà 11/03/2026 18:45

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ áp dụng bản đồ số (GIS) để điều tiết học sinh vào trường gần nơi cư trú nhất, không cứng nhắc theo địa giới hành chính.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, vừa cho biết xác định quy mô học sinh lớn tạo ra những thách thức nhất định, ngay từ tháng 12-2025, Sở đã phối hợp với Công an TP và các địa phương rà soát dữ liệu dân cư.

Hiện nay, ngành giáo dục đã nắm số lượng và nơi ở của học sinh để xây dựng kế hoạch chi tiết.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Thới An trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh được học gần nhà

Năm nay, TP dự kiến có hơn 197.500 trẻ vào lớp 1 và 185.700 em khối 6. Số này giảm lần lượt khoảng 6.100 và 2.200 em so với năm ngoái. Toàn TP đang có 1.245 trường công lập, trong đó có 781 trường tiểu học và 464 trường THCS.

Qua khảo sát tại 168 đơn vị hành chính cấp xã, việc phân bố trường học giữa các địa phương còn có sự chênh lệch khi có nơi không có trường THCS, có nơi chỉ có một trường. Do đó, việc cân đối, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cần có sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các địa phương lân cận để đảm bảo phù hợp với ranh giới hành chính và điều kiện thực tế.

Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã, đặc khu để định hình lại bản đồ giáp ranh của TP.HCM sau sáp nhập, đồng thời thống kê chi tiết số lượng trường học và số lượng học sinh tại từng phường, xã.

“Trên cơ sở dữ liệu này, chúng tôi áp dụng công nghệ bản đồ số (GIS) để tính toán khoảng cách di chuyển hợp lý cho học sinh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em được học gần nhà. Cách làm này áp dụng với địa bàn TP.HCM cũ từ năm 2024, được đánh giá tạo nhiều thuận lợi về đi lại, đưa đón cho học sinh và phụ huynh" - ông Phong nói.

Tuy nhiên, ông Phong lưu ý cần làm rõ rằng GIS chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ để các cơ quan quản lý có cơ sở tham vấn, chứ không phải là yếu tố quyết định cuối cùng trong việc phân bổ học sinh. Quyết định cuối cùng phải đảm bảo cân bằng giữa hai yếu tố là bố trí học sinh học gần nơi ở thực tế, phù hợp với điều kiện đi lại; hai là đảm bảo các trường tuyển sinh đủ số lượng học sinh tối thiểu theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký.

Phân bổ học sinh theo nơi ở hiện tại

Ông Phong cho hay việc phân bổ chỗ học chỉ căn cứ vào nơi ở thực tế của học sinh, theo dữ liệu VneID. Trường hợp chuyển đi hoặc muốn học nơi khác, phụ huynh cần cung cấp minh chứng hợp lý để xã, phường quyết định.

Với các khu vực giáp ranh hoặc có sự chênh lệch về số trường, lớp giữa các cấp, việc phân bổ chỗ học sẽ do Sở chủ trì, cùng các xã, phường điều tiết.

Cụ thể, có năm đơn vị ghi nhận số trường THCS nhiều hơn tiểu học (phường Tân Hòa, phường Cát Lái, phường Bình Phú, phường Bình Quới và xã Trừ Văn Thố), phản ánh mô hình quy hoạch trường THCS theo hướng tập trung quy mô lớn, do đó để đảm bảo tuyển sinh đầy đủ cần tiếp nhận học sinh từ nhiều địa phương lân cận.

Nhiều nơi có nguy cơ mất cân đối chỗ học như xã Long Hải có 14 trường tiểu học nhưng chỉ bảy trường THCS, phường Bình Hưng Hòa với chín trường tiểu học và ba THCS.

Đối với hai phường chưa bố trí trường (phường Tân Sơn và phường Phú Thuận thuộc KV1) nhưng có ba trường tiểu học/phường. Do đó, học sinh chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6 tại hai phường nêu trên phải được phân bổ đến các trường THCS tại các phường, xã lân cận.

Phụ huynh đăng ký cho con bằng hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh của thành phố. Có hai nhóm học sinh được ưu tiên trong tuyển sinh.

Đầu tiên là những trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 hoặc lớp 6 đang cư trú tại địa bàn, đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù ở các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Nhóm 2 là các trường hợp còn lại. Thứ tự ưu tiên lần lượt gồm học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; cư trú tại các khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ địa phương khác đến sau thời điểm đăng ký.