Hơn 23.000 sinh viên, học viên trường Đại học Nam Cần Thơ bước vào năm học mới 23/09/2025 13:10

(PLO)- Năm học 2025-2026, Trường Đại học Nam Cần Thơ chào đón gần 5.000 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên, học viên đang theo học tại trường lên hơn 23.000 người.

Ngày 23-9, Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026, chào đón gần 5.000 tân sinh viên khóa 13, nâng tổng số sinh viên, học viên đang theo học tại trường lên hơn 23.000.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi...

Các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu tại lễ khai giảng.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết năm học 2025-2026, trường tiếp tục khẳng định hướng hội nhập quốc tế thông qua việc triển khai chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh với 10 ngành học nổi bật.

Đây là cơ hội để sinh viên không chỉ rèn luyện năng lực ngoại ngữ, mà còn tiếp cận kho tàng tri thức toàn cầu, mở rộng tư duy và tự tin khẳng định vị thế của mình trên thị trường lao động quốc tế.

Chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn kết giữa tri thức hiện đại với thực tiễn, hướng đến mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu năng động, bản lĩnh và hội nhập.

Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong đó, nhà trường chú trọng phát triển chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Cạnh đó, trường tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, khuyến khích sinh viên tham gia các đề tài, dự án ứng dụng công nghệ mới; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức trong, ngoài nước, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên.

Song song, trường tích cực xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện và giàu trải nghiệm, góp phần hình thành những thế hệ sinh viên năng động, tự tin và hội nhập.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường, trao khen thưởng cho 2 thủ khoa đầu vào năm học mới.

Dịp này, trường đã vinh danh và trao tặng 2 suất học bổng thủ khoa đầu vào năm học 2025-2026. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của các em, mà còn là niềm tự hào của nhà trường khi chào đón những tài năng mới.

Bên cạnh đó, để ghi nhận và khuyến khích tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, nhà trường còn dành nhiều suất học bổng trao tặng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực phấn đấu. Ngoài ra, trường dành tặng học bổng ưu đãi hơn 6 tỉ đồng dành cho những thí sinh trúng tuyển nhập học tại trường.

Đặc biệt, tại buổi lễ, nhà trường vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025.