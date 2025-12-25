TP.HCM: Chấn chỉnh tình trạng xây dựng khẩu phần ăn đối phó cho trẻ mầm non 25/12/2025 11:50

(PLO)- Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết tại một số đơn vị vẫn còn tình trạng xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ mầm non theo cách đối phó.

Sáng 25-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 của bậc giáo dục mầm non.

Lưu ý an toàn thực phẩm và phòng chống hóc nghẹn cho trẻ

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh các trường đặc biệt quan tâm đến độ an toàn của thực phẩm và cách tổ chức bữa ăn.

Ở lứa tuổi mầm non, nhất là nhà trẻ, hệ tiêu hóa và khả năng nhai nuốt của trẻ chưa hoàn thiện. Vì vậy, thức ăn phải được chế biến phù hợp, không để các món dễ gây hóc nghẹn như thực phẩm tròn, dai.

"Tất cả thực phẩm phải được cắt nhỏ hoặc cắt đôi. Những món có độ dẻo, khó nuốt hoặc nguy cơ mắc vào đường thở cần hạn chế tối đa. Nhà trường không nên làm các món ăn vặt nếu không kiểm soát được chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm" - bà Điệp nhấn mạnh.

Theo bà Điệp, thực đơn cần được xây dựng khoa học, đa dạng, cân đối, không lặp lại hằng ngày. Việc tổ chức nên giống như bữa ăn gia đình, thay đổi món canh, món mặn, kết hợp thịt, cá, rau củ hợp lý.

Về tổ chức ăn, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non khuyến khích các trường thực hiện mô hình ăn tập trung ở không gian phù hợp, có sự giám sát của các bộ phận liên quan. Các đơn vị tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa ngủ trong không gian lớp chật hẹp vì dễ mất an toàn. Khi trẻ ăn, giáo viên cần theo dõi kỹ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sân trường cần bảo đảm an toàn tuyệt đối, hạn chế bê tông hóa toàn bộ. Những khu vực vui chơi, vận động phải có vật liệu mềm, giảm chấn. Các khu vực có độ cao cần có lối lên xuống phù hợp với thể trạng trẻ hiện nay.

Đối với nhà trẻ, đồ dùng và đồ chơi phải có kích thước lớn, không có chi tiết nhỏ. Kệ, tủ trong lớp phải được cố định chắc chắn vào tường. Bếp ăn cần bố trí khẩu phần phù hợp độ tuổi, bảo đảm dinh dưỡng cân đối. Khi xây dựng thực đơn tuần, cần có ít nhất 2–3 ngày đa dạng nguồn đạm và rau xanh.

Cô trò Trường Mầm non 19-5, phường Tân Thuận trong một giờ học. Ảnh: NQ

Kiên quyết xử lý bạo hành và mất an toàn thực phẩm

Phát biểu chỉ đạo, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đánh giá cao ngành giáo dục mầm non TP vận hành hiệu quả 16 cụm chuyên môn. Điều này góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Tuy nhiên, bà Châu thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần đặc biệt quan tâm. TP hiện có quy mô quản lý rất lớn với hơn 1.800 cơ sở mầm non và trên 3.000 nhóm lớp độc lập. Hiện vẫn còn các nhóm trẻ chưa được quản lý chặt chẽ. Một số vụ tai nạn, hành vi chưa phù hợp đối với trẻ đã xảy ra, chủ yếu tại các nhóm lớp độc lập.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TH

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách tại một số địa phương còn chưa thống nhất, dẫn đến thiệt thòi cho trẻ. Tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên chưa đạt chuẩn. Qua kiểm tra tại một số đơn vị, việc xây dựng khẩu phần ăn còn mang tính đối phó.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025–2026, bà Châu đề nghị toàn ngành tập trung các giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Các đơn vị phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Quan điểm của ngành là kiên quyết xử lý, không bao che các vi phạm, đặc biệt là bạo hành trẻ và mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vai trò quản lý nhà nước của phường, xã cần được phát huy mạnh mẽ trong kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, cần phát huy vai trò cụm trưởng chuyên môn để hỗ trợ các cơ sở vùng khó khăn. Các cơ sở phải cập nhật chính xác 100% dữ liệu ngành theo Đề án 06. Đây là nền tảng để triển khai hiệu quả các chính sách và đầu tư phát triển giáo dục mầm non.

Cuối cùng, các đơn vị cần rà soát quy trình ăn một chiều, đa dạng hóa thực đơn và đầu tư xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp, thân thiện.