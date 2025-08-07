Trẻ mầm non thích thú mang trái cây, bầu, bí trường tặng về cho mẹ 07/08/2025 14:10

(PLO)- Sau khi thu hoạch trái cây, rau củ trong vườn, Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ đã tặng mỗi trẻ mầm non một ít mang về cho gia đình.

Tới đón con sau khi tan làm, chị Vòng Tịnh Mỹ, một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ bất ngờ khi thấy con chạy đến ôm mình, tay cầm một quả chuối vàng rực.

Buồng chuối trĩu quả ngay trong vườn Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Ảnh: NTCC

Trường Mầm non Mặt trời Nhỏ thu hoạch chuối để tặng cho các trẻ mầm non. Ảnh: NTCC

“Mẹ ơi, chuối chuối!” – bé reo lên trong sự thích thú.

Chị Mỹ chia sẻ, đây không phải lần đầu con mang thực phẩm về nhà. Trước đó, bé từng được tặng rau, bầu, bí… do chính trường trồng và thu hoạch.

Các trẻ mầm non thích thú khi được cô giáo tặng chuối mang về nhà. Ảnh: NTCC

“Mỗi lần như vậy con rất vui. Trường có khu đất rộng được tận dụng để trồng rau và trái cây. Nhờ vậy các trẻ mầm non được ra vườn quan sát, tìm hiểu và trải nghiệm trong giờ học. Đến khi thu hoạch, các cô lại chia cho mỗi bé một ít mang về" - chị Mỹ kể.

Trẻ mầm non thích thú khi được tặng bầu mang về cho mẹ. Ảnh: NTCC

Anh Đặng Xuân Quang, một phụ huynh có ba con đã và đang theo học tại trường đánh giá cao mô hình trồng rau củ này. “Việc trường đầu tư trồng rau không chỉ là không gian để các con học tập, nó còn là nguồn thực phẩm an toàn để chế biến các bữa ăn đảm bảo chất lượng” - anh Quang nói.

Cô giáo dẫn trẻ đi thu hoạch mít trong vườn. Ảnh: NTCC

Cô Lê Ái Sơn Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ do Công ty Pouyuen Việt Nam xây dựng trên diện tích 5.000 m2, gồm ba dãy nhà với 20 lớp học và tám phòng chức năng.

Sân trường rộng, ngoài ra trường còn có khu trồng rau, trái theo mùa…

Cô Lê Ái Sơn Hà, Hiệu trưởng nhà trường đang chuẩn bị thu hoạch quả bầu. Ảnh: NTCC

Ban đầu, cô Hà và các nhân viên tự học cách trồng trọt nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Sau đó, trường đã mời một kỹ sư nông nghiệp về phụ trách vườn cây. Nhờ đó, khu vườn ngày càng xanh tốt, cho ra nhiều loại nông sản như dưa hấu, dưa lưới, chuối, mít, ổi, bầu, bí, mướp…

"Nguồn thực phẩm chính cho bữa ăn của trẻ đến từ các đối tác uy tín đạt chuẩn an toàn. Tuy nhiên, rau xanh và trái cây thu hoạch từ vườn trường cũng được bổ sung vào thực đơn hàng ngày cho các bé” - cô Hà chia sẻ.

Cô Hà cho biết trường còn tổ chức các hoạt động để học sinh khối lá tham gia chăm sóc cây. Những hoạt động trên giúp các bé hình thành kỹ năng sống, yêu thiên nhiên, biết trân trọng thực phẩm.

"Rau trái khi thu hoạch sẽ phát tặng cho các con, có khi là chuối, có hôm là bầu... Phụ huynh rất hào hứng, còn các bé thì cực kỳ thích thú. Có người đề nghị mua thêm, nhưng tôi chỉ muốn tặng để các con và gia đình cùng thưởng thức nông sản sạch do chính nhà trường trồng được" - cô Hà nói.