Lý do trẻ mầm non ở TP.HCM giảm mạnh so với 5 năm trước 20/06/2025 10:49

(PLO)- So với năm học 2018-2019, trẻ mầm non ở TP.HCM hiện nay đã giảm hơn 26.000 em.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 ban hành theo Quyết định số 4904/QĐ-UBND ngày 16-11-2019 của UBND TP.

Một giờ học của các bé Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tính đến tháng 6-2025, toàn TP có tổng số 1.241 trường mầm non (công lập là 474, ngoài công lập là 754), giảm 68 trường so với năm học 2018-2019.

Bảng thống kê số liệu quy mô trường lớp giai đoạn 2018-2025. Nguồn: SỞ GD&ĐT TP.HCM

Tính đến tháng 6 - 2025, tổng số trẻ mầm non là 404.758 (trẻ nhà trẻ 43653, trẻ mẫu giáo là 361105). So với năm học 2018-2019, tổng số trẻ đã giảm 26.445 em. Lý do được cho là tác động từ dịch bệnh COVID-19, trẻ em theo cha mẹ về quê và không trở lại TP.

Bảng thống kê số trẻ giai đoạn 2018-2025. Nguồn: SỞ GD&ĐT TP.HCM

Qua thống kê cho thấy số lượng trẻ nhà trẻ (công lập, tư thục) giảm mạnh; số lượng trẻ mẫu giáo (công lập) giảm nhẹ; số lượng trẻ mẫu giáo ngoài công lập tăng nhẹ; số lượng trẻ 5 tuổi (công lập, tư thục) tăng nhẹ. Tuy nhiên, kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non tăng đều hằng năm.

Nhờ thực hiện đồng bộ hàng loạt giải pháp nên các mục tiêu của Đề án phát triển giáo dục mầm non của TP đến năm 2025 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó có mục tiêu giai đoạn 2019-2025 có ít nhất 99,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày.

Cạnh đó, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm. Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm. Tỉ lệ trẻ thừa cân giảm trung bình 0,2%/năm và tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì được khống chế.

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm trở lên là 91,6%; tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức khá trở lên là 86,8%.

Các nội dung như quy mô, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất trường lớp, phổ cập giáo dục mầm đều đạt kết quả tốt. Đơn cử, tỉ lệ phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi là 99,11%; tỉ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt 100%.

Như vậy, sau 5 năm thực hiện đề án, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục mầm non ngày càng khang trang, hiện đại. Môi trường giáo dục được đầu tư xây dựng theo hướng đa dạng, an toàn thân thiện. Tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non công lập đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo cao, đội ngũ có kinh nghiệm, tích cực tiếp cận đổi mới phương pháp, ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn gặp khó khăn như tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp còn thấp, các cơ sở giáo dục mầm non công lập gặp khó trong việc chi trả lương cho đội ngũ nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000 và Nghị định số 161/2018 vì nguồn ngân sách nhà nước không cấp để chi trả lương cho đối tượng này, các trường phải tự chi trả theo diện hợp đồng lao động.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thường xuyên thay đổi nên công tác đào tạo, bồi dưỡng gặp trở ngại.

Do đó, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tham mưu UBND TP kiến nghị Chính phủ tiếp tục duy trì và có thêm nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư vay vốn phát triển giáo dục, tăng cường các nguồn lực ngoài ngân sách phát triển mạng lưới trường học.

Sở GD&ĐT cũng đề xuất tham mưu điều chỉnh Nghị định số 111 /2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất điều chỉnh Thông tư số 02/2010 về ban hành danh mục - đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do ban hành đã lâu, không còn phù hợp với điều kiện thực tế.