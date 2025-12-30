Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường rà soát bằng cấp giáo viên liên kết 30/12/2025 11:32

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải rà soát hồ sơ giáo viên liên kết và chấn chỉnh tình trạng thiếu chứng chỉ sư phạm.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện chương trình nhà trường và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn cụm 2.

Học sinh Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ trong hội thi Nghi thức đội. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Kiểm tra hoạt động tổ chức liên kết

Năm học này, theo Quyết định của Sở GD&ĐT TP.HCM, sẽ thành lập các đoàn kiểm tra chương trình nhà trường và hoạt động ngoài giờ chính khoá tại cụm 2, cụm 4, cụm 11, cụm 13, cụm 16.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra tại Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm; Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Đông Hưng Thuận; Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường An Phú Đông; Trường THCS An Phú Đông, phường An Phú Đông; Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới hiệp, THPT Bà Điểm, xã Bà Điểm.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá các trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp đặc thù đơn vị. Các kế hoạch được quán triệt đến tập thể sư phạm để thực hiện nhiệm vụ năm học. Đơn vị có lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự của các đối tác liên kết đúng quy định.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT TP.HCM cũng ghi nhận những hạn chế của các trường được kiểm tra trong tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Giáo viên đơn vị liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tại Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, có tổ chức dạy học tiếng Anh tích hợp theo đề án, học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, học tiếng Anh tăng cường (đối với lớp 1, 2).

Song, nội dung "Tiếng Anh giao tiếp" không có trong danh mục hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục đối với cấp tiểu học ban hành kèm theo công văn số 1888/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Một số giáo viên của đơn vị phối hợp dạy STEM và công dân số chỉ có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

"Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung trên", văn bản nêu.

Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Theo đó, một số giáo viên của đơn vị mà nhà trường phối hợp để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống đều không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Tại Trường THPT Bà Điểm, đơn vị liên kết chưa đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung trên.

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, bằng cấp giáo viên. Các đơn vị liên kết phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoạt động tại cơ sở giáo dục.

Với giáo viên nước ngoài, hiệu trưởng phải yêu cầu cung cấp đủ bản sao chứng thực thẻ tạm trú, passport, văn bằng, chứng chỉ. Các hồ sơ này phải được dịch thuật, công chứng và có giấy phép lao động đúng quy định.

Thủ trưởng đơn vị tiếp tục rà soát tiêu chuẩn giáo viên theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT. Các trường tuyệt đối không thực hiện cam kết bổ sung hồ sơ. Chỉ ký kết hợp đồng khi đối tác cung cấp đủ hồ sơ pháp lý và giáo viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn.