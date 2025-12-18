Sở GD&ĐT TP.HCM: Hoạt động liên kết tổ chức môn học trong nhà trường không nhằm kinh doanh 18/12/2025 18:34

(PLO)- Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, các hoạt động liên kết tổ chức môn học trong nhà trường chỉ phục vụ giáo dục, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, không nhằm kinh doanh.

Chiều 18-12, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin về nội dung hoạt động liên kết trong giáo dục và suất ăn bán trú trong nhà trường.

Hoạt động liên kết vì mục tiêu giáo dục

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thông tin chi tiết về các quy định và quy trình tổ chức hoạt động liên kết, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay Nghị định số 24/2021 và Thông tư số 04/2014 cho phép các đơn vị tổ chức hoạt động liên kết. Các hoạt động này nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Ông Minh khẳng định không tồn tại khái niệm “môn liên kết” hay “môn tự nguyện” trong chương trình giáo dục phổ thông. Liên kết chỉ là phương thức tổ chức hoạt động giáo dục, nhằm hỗ trợ nhà trường hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh theo chương trình đã được phê duyệt.

Theo ông Minh, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng chương trình liên kết. Việc triển khai các hoạt động liên kết phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên tối đa nguồn lực nội bộ của nhà trường. Từ giáo viên đến phòng bộ môn và cơ sở vật chất đều phải được ưu tiên sử dụng. Chỉ khi nhà trường không đủ điều kiện để đáp ứng các mục tiêu phát triển năng lực ở mức cao hơn thì mới được xem xét liên kết với đơn vị bên ngoài, đúng theo quy định của Nghị định 24.

Khi tổ chức liên kết, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường cần xác định rõ nhu cầu và nội dung còn thiếu. Ví dụ, nếu dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, cần đánh giá năng lực giáo viên hiện tại. Nếu thực sự cần thiết mới ký hợp đồng với đơn vị ngoài. Hợp đồng phải nêu rõ số tiết và dự toán kinh phí cụ thể. Tuy nhiên, một số hiệu trưởng chưa thực hiện đúng nguyên tắc này. Việc đưa chương trình vào triển khai thiếu công khai gây khó khăn cho công tác đánh giá.

Về tài chính, ông Minh cho biết mọi hoạt động phải lập dự toán chi tiết. Nhà trường cần xác định rõ phần ngân sách và phần xã hội hóa. Toàn bộ các khoản thu chi phải được hạch toán hàng năm và công khai theo quy định.

Sở GD&ĐT đã yêu cầu công khai thông tin chuyên môn trên trang dịch vụ giáo dục. Phụ huynh và nhà trường có thể giám sát cả giấy phép lao động của giáo viên nước ngoài tại đây.

Một nguyên tắc xuyên suốt được Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, trong trường hợp học sinh không tham gia hoạt động liên kết, trường phải tổ chức các hoạt động giáo dục khác phù hợp, tuyệt đối không để học sinh bị bỏ trống giờ học hoặc bị đối xử không công bằng

"Nhà trường không phải đơn vị kinh doanh. Các hoạt động liên kết được tổ chức cho mục tiêu giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, đảm bảo học sinh học tập đầy đủ và hiệu quả" - ông Minh khẳng định.

Giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một số đơn vị chưa thực hiện đúng hoạt động liên kết

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại họp báo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục là hướng đến phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhưng không được biến trường học thành nơi kinh doanh. Giáo dục phải trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để thích ứng với thực tiễn xã hội.

Lãnh đạo Sở cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua vẫn còn những tồn tại trong quá trình triển khai, như việc không công khai đầy đủ thông tin, thực hiện chưa đúng quy trình, thậm chí có nơi để học sinh không học liên kết phải lên thư viện, gây phản cảm và không đúng tinh thần giáo dục.

Trước thực tế đó, ông Quốc cho biết tại nhiều cuộc họp Giám đốc Sở GD&ĐT đã có chỉ đạo các trường phải tận dụng nguồn lực nội bộ để tổ chức các hoạt động thay thế cho học sinh không tham gia liên kết, như câu lạc bộ thể thao, STEM, kỹ năng sống…, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia hoạt động giáo dục phù hợp.

Ông Quốc cũng thông tin thêm, HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo thêm điều kiện để các em được tiếp cận các hoạt động giáo dục chất lượng.

"Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, đơn vị thực hiện tốt. Mục tiêu lâu dài là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của thành phố trong giai đoạn mới" - ông Quốc nói.