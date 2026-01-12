Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen học sinh đoạt Huy chương Vàng Robotics thế giới 12/01/2026 14:55

(PLO)- Hai học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Đà Lạt) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen sau khi xuất sắc giành Huy chương Vàng tại World Robot Contest Final 2025.

Sáng 12-1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao Bằng khen cho tập thể Trường THCS Nguyễn Du cùng hai học sinh Nguyễn Minh Nhật (lớp 8A16) và Trần Hoàng Khôi (lớp 7A15).

Tập thể và cá nhân trên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tại World Robot Contest Final 2025.

Lãnh đạo trường Nguyễn Du (ngoài cùng bên trái) và hai học sinh tại lễ khen thưởng

Theo quyết định, Trường THCS Nguyễn Du được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng học sinh tham gia và đạt giải cao tại cuộc thi Robotics thế giới.

Hai học sinh Nguyễn Minh Nhật và Trần Hoàng Khôi được tặng Bằng khen do thi đấu xuất sắc, đoạt Huy chương Vàng.

Trước đó, tại vòng chung kết World Robot Contest Final 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 11-1-2026 tại tỉnh Giang Tô, đội tuyển Trường THCS Nguyễn Du, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Khương Ngọc Quỳnh, đã vượt qua hơn 1.000 đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để giành ngôi vô địch.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá, thành tích này là minh chứng cho hiệu quả triển khai giáo dục STEM, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của ngành giáo dục địa phương.