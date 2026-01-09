Lâm Đồng ký kết hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí 09/01/2026 18:22

Chiều 9-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với 29 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM (thứ 2 từ phải qua) dự lễ ký kết. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý báo chí và lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi tỉnh Lâm Đồng mới chính thức được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba địa phương Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng cũ từ ngày 1-7-2025.

Theo ông Lộc, sự kiện này không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế phối hợp truyền thông chặt chẽ, bài bản, phù hợp với một tỉnh đa địa bàn, đa văn hóa và quy mô lớn.

Lâm Đồng ký kết hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí. Ảnh: PHƯƠNG NAM

“Chúng tôi mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những thông tin tích cực, hình ảnh đẹp của địa phương; đồng thời, với những vụ việc chưa hay, rất mong được phản ánh trên tinh thần xây dựng, góp ý để tỉnh kịp thời chấn chỉnh, hoàn thiện”, ông Lộc nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan báo chí đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến và mong muốn tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, phối hợp tác nghiệp tại cơ sở.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định sau hội nghị, Sở sẽ có văn bản gửi đến toàn bộ các sở, ban, ngành và 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn, giới thiệu danh sách 29 cơ quan báo, tạp chí đã ký kết hợp tác truyền thông, nhằm tăng cường cung cấp, hỗ trợ thông tin cho báo chí.

Việc ký kết hợp tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh tỉnh Lâm Đồng mới – năng động, giàu bản sắc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.