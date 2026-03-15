Cử tri công nhân TP.HCM kỳ vọng được chăm lo đời sống, có chổ ở ổn định 15/03/2026 15:57

(PLO)- Nhiều cử tri là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm để thực hiện quyền công dân, gửi gắm mong muốn về những chính sách tốt hơn cho người lao động.

Ngày 15-3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Từ sáng sớm, đông đảo cử tri là công nhân, người lao động đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân trong "ngày hội non sông". Ảnh: PHẠM HẢI

Cử tri công nhân TP.HCM kỳ vọng nhiệm kỳ mới

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Linh Xuân, TP.HCM, từ sáng sớm đã có đông đảo người dân, chủ yếu là công nhân và người lao động trên địa bàn, đến thực hiện quyền công dân của mình.

Nhiều cử tri tranh thủ đi bỏ phiếu trước giờ làm việc hoặc sau ca đêm, góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong ngày hội bầu cử.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, chị Huỳnh Thị Như (37 tuổi, quê Cần Thơ), công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1, cho biết rất xúc động khi tham gia ngày hội bầu cử của toàn dân.

Chị Huỳnh Thị Như (37 tuổi, quê Cần Thơ), công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1, thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Linh Xuân, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo chị Như, sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc tổ chức bầu cử lần này càng có ý nghĩa đặc biệt. “Tôi thấy rất vui và kỳ vọng nhiệm kỳ mới các đại biểu sẽ thực sự lắng nghe, đại diện cho tiếng nói của người dân, nhất là người lao động” chị Như nói.

Chị Như cho biết đã sinh sống và làm việc tại khu vực này hơn 10 năm. Trong thời gian đó, chị cảm nhận rõ sự thay đổi của địa phương, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động. Vì vậy, chị mong muốn các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân, giúp họ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài.

Tương tự, chị Trần Thị Diễm (37 tuổi, ngụ phường Linh Xuân), công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1, chia sẻ chị rất vui khi tham gia bầu cử. Chị bảo đã làm việc tại khu công nghiệp này gần 20 năm nên luôn quan tâm đến những chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động.

Chị Trần Thị Diễm (37 tuổi, ngụ phường Linh Xuân), công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1, tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Linh Xuân, TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Tôi mong những đại biểu được tín nhiệm sẽ truyền tải được tiếng nói, mong muốn của người dân, đặc biệt là công nhân. Chúng tôi hy vọng có thêm nhiều chính sách để người lao động được an cư lạc nghiệp, đời sống ổn định hơn” chị Diễm chia sẻ.

Theo chị Diễm, bản thân đã tham gia nhiều kỳ bầu cử trước đây nhưng năm nay cảm nhận rõ không khí đặc biệt hơn sau khi địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính.

“Công tác chuẩn bị được tổ chức rất chu đáo ở các nơi, đặc biệt là phường Linh Xuân nơi tôi đang sinh sống. Trước ngày bầu cử, các khu phố tuyên truyền rộng rãi nên người dân đều nắm rõ thông tin. Dù chúng tôi làm công nhân, thường đi làm về muộn nhưng khu phố vẫn tạo điều kiện để phiếu bầu và thông tin bầu cử đến tận tay từng người”, chị Diễm nói.

Tại khu vực bỏ phiếu số 17, đơn vị bầu cử số 5, khu phố 28, phường Linh Xuân, ngay từ sáng sớm đã có đông đảo công nhân, người lao động đến thực hiện quyền công dân.

Trong dòng người đi bầu cử, anh Nguyễn Trọng Nhân (43 tuổi), công nhân Công ty Dịch vụ Công ích phường Thủ Đức, cho biết do đặc thù công việc bắt đầu từ 22 giờ đêm và kéo dài đến khoảng 4-5 giờ sáng hôm sau, nên anh tranh thủ ban ngày để đi bỏ phiếu.

Cử tri là công nhân, người lao động tại TP.HCM phấn khởi tham gia bầu cử, kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo anh Nhân, gia đình anh có 8 người cùng tham gia bầu cử trong đợt này. Anh đi bầu trước để sau đó nhắc nhở và sắp xếp cho các thành viên còn lại trong gia đình đến khu vực bỏ phiếu, đảm bảo mọi người đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

“Dù làm việc ban đêm khá vất vả nhưng đi bầu cử là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi công dân nên tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia”, anh Nhân nói.

Cũng tại điểm bỏ phiếu này, bà Lữ Thị Trọng (82 tuổi) chậm rãi bước vào điểm bầu cử sau khi tự đi bộ từ nhà gần đó. Dù tuổi đã cao và thường xuyên đau chân, bà vẫn quyết định tự mình đi bỏ phiếu.

Bà Trọng cho biết hiện sống cùng con gái, nhưng sáng nay con đi làm sớm nên bà chủ động đi trước. “Nhà gần nên tôi đi bộ qua, đi bầu cho xong rồi về”, bà nói.

Theo bà Trọng, việc tham gia bầu cử là điều quen thuộc mỗi kỳ. Bà mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách dành cho người cao tuổi.

Ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Linh Xuân, hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện các bước bỏ phiếu tại khu vực bầu cử. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau ít phút nghỉ chân trước khu vực bỏ phiếu, bà tiếp tục vào bên trong để hoàn tất các bước bỏ phiếu theo hướng dẫn và sự hỗ trợ của các thành viên tổ bầu cử.

Không khí nhộn nhịp tại điểm bỏ phiếu ở phường Linh Xuân khi nhiều công nhân, người lao động đến thực hiện quyền công dân. Ảnh: HẢI NHI

Chú tâm chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Trao đổi với PLO, ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân, cho biết thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ khó khăn và công nhân lao động trên địa bàn.

Ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông Sơn, phường tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, phường triển khai các chính sách bảo hiểm y tế theo nghị quyết của HĐND TP.HCM, trong đó hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, phường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như Ngày hội vì cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, học bổng tiếp sức đến trường và vận động sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn,…

Để bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, phường chỉ đạo hệ thống chính trị tại các khu phố rà soát, thống kê và khảo sát thực tế các trường hợp cần hỗ trợ. Việc triển khai các chính sách cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội giám sát nhằm bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Ngoài chăm lo người dân, phường Linh Xuân còn chú trọng hỗ trợ công nhân lao động thông qua các hoạt động tuyên truyền pháp luật, văn hóa, văn nghệ, hội thi tại các công đoàn cơ sở.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, phường tổ chức nhiều chương trình chăm lo như “Linh Xuân nghĩa tình – cùng công nhân đón Tết”, “Tết Sum vầy – Chợ Tết Công đoàn”, hỗ trợ gần 4.994 đoàn viên, người lao động với kinh phí gần 2,7 tỉ đồng.

"Thời gian tới, phường Linh Xuân dự kiến phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức sàn giao dịch việc làm với khoảng 20–30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tạo cơ hội tìm việc cho người lao động" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân nói.

Đồng thời, tiếp tục vận động Quỹ Vì người nghèo, kết nối doanh nghiệp chăm lo các hộ khó khăn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân trên địa bàn.