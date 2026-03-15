Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tham gia khai mạc, bỏ phiếu bầu cử

Tại Đồng Nai, đúng 7 giờ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu.
Sau phần khai mạc là nghi thức kiểm tra, niêm phong thùng phiếu và những cử tri đầu tiên tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên. Các cử tri trên địa bàn đã đến rất sớm và rất đông để tham gia bỏ phiếu bầu cử tại đây.
Có mặt từ sớm, cử tri Dương Mạnh Hưng cho biết rất vui khi được tham gia cuộc bầu cử sáng nay. Ông cho hay đã nắm rõ thông tin các ứng cử viên từ nhiều ngày nay qua các buổi tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động của các đại biểu tham gia ứng cử.
"Tôi sẽ lựa chọn người xứng đáng, đủ trình độ và năng lực để đại diện cho nhân dân, đưa tỉnh Đồng Nai vươn mình phát triển mạnh mẽ và sớm hoàn thành các chỉ tiêu để nhanh chóng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", cử tri Dương Mạnh Hưng mong muốn.
Toàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ủy ban bầu cử tại 95/95 xã, phường với 2.112 điểm bầu cử, trong đó có 54 tổ thuộc lực lượng vũ trang.
Theo danh sách niêm yết, có 30 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 3.695 người ứng cử đại biểu HĐND xã.
Các tổ bầu cử đều thực hiện việc niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và người ứng cử theo quy định, tạo thuận lợi để người dân theo dõi và thực hiện quyền công dân của mình.
Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử cũng được triển khai từ sớm. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, chủ động triển khai 7 nhóm giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.
Theo đó, phương án bố trí lực lượng tại các khu vực bỏ phiếu đã được xây dựng cụ thể; đồng thời tăng cường cán bộ có kinh nghiệm xuống các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với lực lượng công an cơ sở triển khai nhiệm vụ.
Hình ảnh tại một điểm bỏ phiếu của phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số gần 4,5 triệu người, với 37 dân tộc; trong đó, hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4% số dân toàn tỉnh. Tỉnh có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Công giáo có khoảng 1,4 triệu người. Toàn tỉnh có khoảng 700.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, 42% trong số đó là lao động nhập cư.