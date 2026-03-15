Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tham gia khai mạc, bỏ phiếu bầu cử 15/03/2026 09:47

(PLO)- Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Trấn Biên, tham gia bỏ phiếu.

Tại Đồng Nai, đúng 7 giờ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn tham gia phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Trấn Biên. Ảnh: VŨ HỘI

Sau phần khai mạc là nghi thức kiểm tra, niêm phong thùng phiếu và những cử tri đầu tiên tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên. Các cử tri trên địa bàn đã đến rất sớm và rất đông để tham gia bỏ phiếu bầu cử tại đây.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VŨ HỘI

Có mặt từ sớm, cử tri Dương Mạnh Hưng cho biết rất vui khi được tham gia cuộc bầu cử sáng nay. Ông cho hay đã nắm rõ thông tin các ứng cử viên từ nhiều ngày nay qua các buổi tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động của các đại biểu tham gia ứng cử.

"Tôi sẽ lựa chọn người xứng đáng, đủ trình độ và năng lực để đại diện cho nhân dân, đưa tỉnh Đồng Nai vươn mình phát triển mạnh mẽ và sớm hoàn thành các chỉ tiêu để nhanh chóng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", cử tri Dương Mạnh Hưng mong muốn.

Cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh: VŨ HỘI

Toàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ủy ban bầu cử tại 95/95 xã, phường với 2.112 điểm bầu cử, trong đó có 54 tổ thuộc lực lượng vũ trang.

Theo danh sách niêm yết, có 30 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 3.695 người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Các tổ bầu cử đều thực hiện việc niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và người ứng cử theo quy định, tạo thuận lợi để người dân theo dõi và thực hiện quyền công dân của mình.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử cũng được triển khai từ sớm. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, chủ động triển khai 7 nhóm giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.

Theo đó, phương án bố trí lực lượng tại các khu vực bỏ phiếu đã được xây dựng cụ thể; đồng thời tăng cường cán bộ có kinh nghiệm xuống các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với lực lượng công an cơ sở triển khai nhiệm vụ.

Hình ảnh tại một điểm bỏ phiếu của phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Hòm phiếu được kiểm tra sau đó tiến hành niêm phong theo quy định.

Hòm phiếu được niêm phong cẩn thận các góc.

Cử tri đến bỏ phiếu được các cán bộ của Tổ bầu cử hướng dẫn chi tiết việc bỏ phiếu theo quy định.

Cử tri cầm trên tay phiếu bầu rồi lần lượt đi vào khu vực phòng viết phiếu bầu.

Sau khi viết phiếu bầu, cử tri sẽ ra và đi vào khu vực để hòm phiếu.

Cử tri bỏ phiếu đã bầu cho hòm phiếu.

Sau đó cử tri sẽ bàn đóng dấu đã bầu để đóng dấu xác nhận hoàn thành việc bỏ phiếu.

Cử tri tìm hiểu lý lịch, trình độ của các đại biểu tham gia ứng cử HĐND.

Lực lượng CSGT, công an trật tự, quân sự tại các điểm bầu cử đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.