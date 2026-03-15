Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tại Việt Nam tôi cảm nhận trọn vẹn hai chữ công dân' 15/03/2026 15:54

(PLO)- Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử, các doanh nhân đã bày tỏ niềm tự hào, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa mới.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - sự kiện chính trị quan trọng này không chỉ là dịp để cử tri thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của mình, mà còn là thời khắc để cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước mong chờ những quyết sách đột phá, đưa đất nước vươn mình phát triển nhanh.

"Việt Nam đang ở thời điểm vàng, cơ hội không chờ ai"

Dừng chân dưới lá cờ Tổ quốc trước điểm bỏ phiếu ngày 15-3, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG, cho biết đi bỏ phiếu là nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân yêu nước, là quyền được tự tay lựa chọn người tài đức gánh vác vận mệnh đất nước.

“Tôi đã sống ở nhiều nước, nhưng chỉ tại Việt Nam mới cảm nhận trọn vẹn hai chữ công dân. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng sáng nay, tôi nhớ ngày trở về năm 1985, chính lá cờ ấy đã cho tôi niềm tin để bắt đầu lại từ đây", ông Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng con trai đi bầu cử ngày 15-3. Ảnh: QUANG HUY

Về kỳ vọng đối với Quốc hội khóa mới, ông Hạnh Nguyễn cho biết ông đặt niềm tin rất lớn vào các ứng viên trẻ có chương trình hành động cụ thể. Việt Nam đang trong cuộc cạnh tranh gay gắt với khu vực và thế giới, để thu hút đầu tư chúng ta cần những đại biểu hiểu luật quốc tế, có năng lực hoạch định chính sách thực tế và dám chịu trách nhiệm. Thế hệ chúng tôi đã mở đường, giờ là lúc thế hệ trẻ tăng tốc.

Nhắn nhủ đến kiều bào, ông Hạnh Nguyễn nói: "Tôi đã làm việc với các tập đoàn lớn nhất thế giới, đã chứng kiến nhiều quốc gia chuyển mình và tôi nói thẳng rằng: Việt Nam đang ở thời điểm vàng và cơ hội này không chờ ai. Kiều bào chúng ta có tri thức, có vốn, có mạng lưới quốc tế, đó chính là lợi thế cạnh tranh mà đất nước đang rất cần. Hãy trở về, không phải chỉ vì nghĩa vụ, mà còn là cơ hội đầu tư tốt nhất vào chính quê hương mình".

Kỳ vọng khơi thông nguồn lực, tri thức kiều bào

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ: Thông qua các phương tiện truyền thông, cộng đồng người Việt tại Australia cảm nhận rất rõ tinh thần trách nhiệm cũng như khâu chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng.

Trong đó, khâu hiệp thương, giới thiệu nhân sự và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện bài bản, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ cho cuộc bầu cử.

Gửi gắm niềm tin vào các ứng viên, đại diện Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia mong muốn những đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ làm tròn vai trò đại diện cho ý chí của nhân dân. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các đại biểu Quốc hội cần thực sự trở thành nhịp cầu kết nối chặt chẽ giữa kiều bào với Tổ quốc.

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

"Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu khóa mới sẽ quan tâm, lắng nghe tiếng nói của kiều bào nhiều hơn, từ đó thúc đẩy những chính sách thiết thực nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con khi trở về nước kinh doanh, đầu tư", ông Phúc nhấn mạnh.

Nhìn về chặng đường 5 năm tới của cơ quan lập pháp, ông Phúc đánh giá việc tạo cơ chế thuận lợi để kiều bào đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm và trí tuệ cho đất nước là một yêu cầu cấp thiết. Kiều bào kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá, hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng thông thoáng và minh bạch hơn nữa.

Đó sẽ là "thỏi nam châm" thu hút thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài sẵn sàng quay về đầu tư, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển hùng cường.

Người dân TP.HCM đi bầu cử sáng ngày 15-3. Ảnh: QH

Kỳ vọng đại biểu doanh nhân kiến thiết đất nước

Doanh nhân Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Mebi Farm chia sẻ, hòa chung không khí của ngày hội toàn dân, bà cảm nhận rất rõ tinh thần trách nhiệm và khao khát cống hiến của cử tri cả nước. Ai cũng mong muốn được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào sự phát triển ngày càng giàu mạnh của Tổ quốc.

“Tôi tin các đại biểu là doanh nhân sau khi trúng cử sẽ gánh vác trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như bà con cử tri. Họ sẽ trở thành những cầu nối quan trọng để đưa thực tiễn kinh doanh vào các quyết sách lập pháp.

Qua đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương và kết nối đầu tư của đất nước sẽ được thúc đẩy hiệu quả hơn, phát huy tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia”, doanh nhân Lâm Thúy Ái nhận định.

Doanh nhân Lâm Thúy Ái, Tổng giám đốc Mebi Farm.

Cũng theo bà Lâm Thúy Ái, thành công của kỳ bầu cử sẽ tạo động lực to lớn để cộng đồng doanh nhân tiếp tục cống hiến trí tuệ, tài năng và nguồn lực. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc trên tinh thần phát huy "hào khí Đông A" trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.