Luật sư TP.HCM thực hiện quyền dân chủ trực tiếp trong ngày hội bầu cử 15/03/2026 13:54

(PLO)- Các luật sư kỳ vọng việc chọn được người đại diện đủ đức, đủ tài sẽ góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Cùng với cử tri cả nước, hôm nay, tại các điểm bỏ phiếu ở TP.HCM, các luật sư đã tham gia bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, đi bỏ phiếu ở Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Luật sư Nguyễn Hải Nam kỳ vọng cử tri lựa chọn người có đủ đức, tài, uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Ảnh: QUANG NGUYỄN

Luật sư Nguyễn Hải Nam cho biết sau hơn 40 ngày chuẩn bị tích cực, khẩn trương từ quy trình hiệp thương đến tiếp xúc cử tri, hôm nay chính là thời điểm then chốt. Hơn 78,9 triệu cử tri cả nước cùng cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, khẳng định ý chí làm chủ của Nhân dân.

"Với tư cách là một cử tri đồng thời cũng là người ứng cử ĐBQH và HĐND TP, tôi tin tưởng rằng cử tri sẽ lựa chọn đúng và đủ những đại biểu xứng đáng nhất. Đó là những người không chỉ có tâm sáng mà còn có năng lực chuyên môn thực thụ và tầm nhìn; có đủ đức, tài, uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để kiện toàn bộ máy Nhà nước, đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới", luật sư Nguyễn Hải Nam nói.

Tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Diên Hồng, TP.HCM, mọi công tác chuẩn bị cũng hoàn thành từ sáng sớm để hỗ trợ người dân tham gia bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bầu cử cho biết ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng. Mỗi cử tri cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước.

Tại điểm bỏ phiếu này, TS - Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ thực sự là cầu nối vững chắc giữa nhân dân và Nhà nước. Đại biểu cần thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu khó khăn để phản ánh trung thực lên nghị trường, dám nói lên sự thật để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Luật sư Hà Hải tham gia bỏ phiếu tại phường Diên Hồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Luật sư Nguyễn Thị Bích Liên (ảnh phải) cùng các cử tri phường Diên Hồng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Luật sư Kim Ron Tha là cử tri phường Tây Thạnh, TP.HCM, cũng là ứng cử viên đại biểu HĐND phường. Tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, luật sư Kim Ron Tha cho biết ông rất vinh dự thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng. Khi nhìn thấy tên mình trong danh sách ứng cử viên, niềm tự hào trào dâng trong ông.

Luật sư Kim Ron Tha chia sẻ: "Tôi tự hào vì được tổ chức và nhân dân tin tưởng hiệp thương. Khi đứng trước hòm phiếu, tôi không chỉ bầu cho mình mà đang cân nhắc về tương lai của cả địa phương. Tôi hiểu rõ kỳ vọng của người dân về một đại biểu năng động, dám nói, dám làm. Nếu trúng cử, mỗi lá phiếu của bà con chính là một mệnh lệnh để tôi luôn nỗ lực hành động vì quyền lợi của nhân dân".