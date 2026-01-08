Sở Y tế Lâm Đồng kiến nghị thanh tra đột xuất Trung tâm Y tế Phan Thiết 08/01/2026 11:17

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất, toàn diện hoạt động của Trung tâm Y tế Phan Thiết.

Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết.

Quyết định này đưa ra sau khi đoàn kiểm tra của Sở Y tế chỉ ra hàng loạt sai phạm về tài chính và nhân sự, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh.

Sai phạm kéo dài

Qua kiểm tra sơ bộ, Sở Y tế chỉ ra 11 nhóm vấn đề tồn tại kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng không được khắc phục. Cụ thể, đơn vị chưa triển khai đầy đủ bộ máy theo quy định của UBND tỉnh, thiếu hụt lãnh đạo tại các khoa trọng yếu nhưng lại bố trí thừa cấp phó ở những phòng khác.

Hầu hết các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều thiếu kết luận tiêu chuẩn chính trị. Quy trình điều động cán bộ thực hiện sai quy định của Chính phủ. Nhiều đơn thư khiếu nại của người lao động không được thụ lý hoặc giải quyết sai trình tự, coi tranh chấp lao động như khiếu nại hành chính.

Đặc biệt, việc phân công người hành nghề tại Trung tâm Y tế khu vực (TTYT) Phan Thiết đang gây lo ngại lớn về an toàn y tế. Danh sách người hành nghề tại đây không được cập nhật kịp thời theo quy định.

Đáng nói, đơn vị này đã phân công bác sĩ nội khoa thực hiện khám bệnh ở các chuyên khoa ngoại và nhi. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi chứng chỉ hành nghề và chuyên môn riêng biệt. Thậm chí, nhiều quyết định phân công kỹ thuật ngoài phạm vi chứng chỉ hành nghề đã được ban hành bất chấp các quy định khắt khe của ngành y.

Nợ gần 70 tỉ đồng

Tình hình tài chính tại đơn vị này hiện rất bết bát. Theo báo cáo, tổng công nợ phải trả tại TTYT Phan Thiết đã lên đến con số kỷ lục gần 70 tỉ đồng.

Trong đó, nợ thuốc và vật tư y tế hơn 55 tỉ đồng. Do nợ quá hạn kéo dài từ năm 2020, một số nhà cung cấp lớn đã tạm ngừng cung cấp hàng. Việc này khiến đơn vị đứng trước nguy cơ thiếu thuốc trầm trọng.

Các điều dưỡng, nữ hộ sinh của Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết.

Đơn vị còn nợ chế độ người lao động 165 triệu đồng tiền lương, phụ cấp và đặc biệt là hơn 13,7 tỉ đồng nợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19. Các khoản thu chi trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ không thể chi trả nợ tồn đọng.

Kiến nghị thanh tra toàn diện

Sở Y tế cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra nhưng không thể đánh giá toàn diện các tồn tại do thời hạn kiểm tra chuyên ngành quá ngắn (không quá 10 ngày làm việc). Trong khi đó, khối lượng nội dung và hồ sơ, tài liệu tại đây rất lớn.

Công tác quản lý nhân sự tại TTYT Phan Thiết diễn biến phức tạp với hàng loạt đơn thư khiếu nại liên quan đến tranh chấp lao động, bổ nhiệm cán bộ sai quy định. Vì vậy, ngành y tế cần cơ quan thanh tra chuyên nghiệp để xác minh, kết luận khách quan.

Tình hình nợ tồn đọng lớn có nguy cơ không thu hồi được, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và hoạt động y tế cơ sở. Việc thanh tra toàn diện nhằm xác định trách nhiệm cụ thể, tránh hậu quả mất khả năng chi trả lương hoặc gián đoạn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế nhận thấy việc thanh tra đột xuất sẽ giúp đánh giá toàn diện và đề xuất các giải pháp hiệu quả. Kết luận thanh tra và chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh sẽ mang tính hiệu lực, có cơ chế chế tài thực hiện, góp phần xây dựng hệ thống y tế tỉnh Lâm Đồng vững mạnh.