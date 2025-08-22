Kiểm tra, chấn chỉnh tình hình phức tạp tại Trung tâm Y tế Phan Thiết 22/08/2025 18:06

Ngày 21-8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị đối với Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết (gọi tắt là Trung tâm Y tế Phan Thiết).

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu giám đốc Trung tâm Y tế Phan Thiết báo cáo hoặc giải trình bằng văn bản việc tổ chức thực hiện, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, vấn đề liên quan nội dung kiểm tra.

Trung tâm Y tế Phan Thiết. Ảnh: PN

Đoàn kiểm tra tập trung các nội dung việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động; công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và kết quả tuyển dụng; việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp….

Theo quyết định, cuộc kiểm tra dự kiến kéo dài 10 ngày, kể từ ngày công bố quyết định. Trong đó, đoàn kiểm tra sẽ xem xét kỹ lưỡng giai đoạn từ ngày 1-1-2023 đến 30-6-2025 và có thể mở rộng, gia hạn nếu cần thiết.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Phan Thiết, giai đoạn từ trước đến nay có tình trạng một số viên chức vì lợi ích cá nhân, có biểu hiện lạm dụng bảo hiểm y tế bằng hình thức lấy thuốc bảo hiểm y tế thông qua số thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Làm khống giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong năm 2024 có nhiều bác sĩ, cựu phó giám đốc bị tòa án phạt tù, bị kỷ luật buộc thôi việc…

Các điều dưỡng, hộ lý tại Trung tâm Y tế Phan Thiết. Ảnh: PN

Có một số viên chức lôi kéo, phe nhóm, kích động gây rối, tạo sự mất ổn định trong đơn vị. Một số nữ hộ sinh bị kích động nên xé tài liệu, hồ sơ bệnh án của đơn vị, có rất nhiều đơn thư mặc dù đã được thanh tra các cấp, ngành trả lời nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện nhằm mục đích cản trở, làm mất ổn định nhân sự trong đơn vị diễn ra nhiều năm.

Trường hợp ông ĐNB, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính (người có nhiều đơn khiếu nại về công tác quản lý nhân sự) xin thôi giữ chức vụ để chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận.

Theo Trung tâm Y tế Phan Thiết, mặc dù từ năm 2023 đến nay, ông B bị áp lực về mặt tinh thần như bị một số người nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí tạt mắm, cà xước sơn xe ô tô cá nhân… nhưng ông này đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, Trung tâm Y tế Phan Thiết thống nhất đề xuất không chuyển vị trí công tác mới theo nguyện vọng cá nhân ông ĐNB.

Tuy nhiên, qua làm việc với Trung tâm Y tế Phan Thiết, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, kết luận thống nhất với nguyện vọng của ông ĐNB, giao Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế phối hợp Trung tâm Y tế Phan Thiết tham mưu, giải quyết theo quy định.