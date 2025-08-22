Trộm xe rồi liên hệ với khổ chủ đòi tiền chuộc 22/08/2025 10:29

(PLO)- Sơn trộm xe máy rồi liên hệ khổ chủ đòi tiền chuộc, đến lần thứ hai thì bị bắt giữ.

Ngày 22-8, Công an xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa triệt phá thành công vụ trộm xe máy rồi liên hệ với chủ xe đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn.

Trần Sơn và chiếc xe máy trộm được.

Trước đó, Công an xã Liên Hương tiếp nhận tin trình báo của chị NTH (26 tuổi, trú xã Liên Hương) về việc chị bị kẻ gian trộm xe máy tại bờ kè Phước Thể vào ngày 19-8.

Sau đó, có một người đàn ông đã liên hệ với chị H nói là biết rõ kẻ trộm xe và đề nghị chị H chuộc với số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Liên Hương đã triển khai lực lượng xác minh. Chưa đầy 24 tiếng kể từ khi nhận tin báo, Công an xã Liên Hương đã điều tra, làm rõ và xác định kẻ thực hiện vụ trộm là Trần Sơn (44 tuổi, trú tại địa bàn).

Làm việc với Cơ quan Công an, Sơn khai nhận sau khi trộm chiếc xe máy đã mang đi cất giấu rồi liên hệ với chị H để yêu cầu chuộc xe với số tiền 1,5 triệu đồng.

Sau hai lần trộm xe rồi liên hệ khổ chủ đòi tiền chuộc xe, kẻ trộm táo tợn đã bị bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh, Sơn khai nhận với thủ đoạn tương tự, ngày 24-7, đã trộm một xe máy và liên hệ chị X đòi tiền chuộc xe, nhận trót lọt với số tiền 2,1 triệu đồng.

Công an xã Liên Hương đã thu hồi tài sản trả cho bị hại và đang củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.