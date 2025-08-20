Dự án giữ rừng làm công viên thay vì xây biệt thự ở Phan Thiết giờ ra sao? 20/08/2025 16:26

(PLO)- Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án giữ rừng làm công viên Hùng Vương sẽ triển khai thi công vào dịp 3-2-2026.

Ngày 20-8, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh vừa họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án công viên Hùng Vương.

Theo ông Minh, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế tình trạng văn bản qua lại nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Kế hoạch đặt ra là trình UBND tỉnh phê duyệt dự án vào đầu tháng 10-2025, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng vào dịp chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2026).

Khu rừng ngập mặn dự kiến làm công viên Hùng Vương nhìn từ trên cao như cung đàn hạc cầm. Ảnh ĐỖ HỮU TUẤN.

Quyết định giữ rừng thay vì xây biệt thự

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án công viên Hùng Vương được HĐND tỉnh Bình Thuận cũ phê duyệt chủ trương từ năm 2019. Tuy nhiên, nhiều công việc, thủ tục liên quan còn chậm, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Năm 2020, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 297 tỉ đồng. Dự án có quy hoạch khu dân cư, thương mại dịch vụ 12 ha, công viên 18 ha, với dự kiến sẽ bán đấu giá 12 ha lấy tiền xây dựng công viên.

Bản đồ quy hoạch trước đây xung quanh công viên Hùng Vương đều là cao ốc, biệt thự.

Dự án bất động sản trên gây chú ý lớn đối với nhiều nhà đầu tư bởi có vị trí rất đắc địa, nằm sát trung tâm Phan Thiết, gần biển với nhiều thuận lợi về giao thông, hạ tầng…

Nhìn trên bản đồ quy hoạch trước đây, có thể thấy các khu cao ốc, biệt thự bao quanh gần như che khuất công viên; trong khi nhìn từ trên cao khu rừng ngập mặn duy nhất còn lại của Phan Thiết giống như một cung đàn hạc cầm xanh ngăn ngắt tuyệt đẹp.

Nếu phương án ấy được thực hiện, khu rừng ngập mặn duy nhất còn lại của Phan Thiết- “cung đàn hạc cầm xanh” sẽ bị vây kín, biến thành ốc đảo giữa bê tông.

Nhận thấy nguy cơ ấy, tháng 5-2021, thường trực tỉnh Bình Thuận cũ quyết định hủy bỏ toàn bộ phần dự án biệt thự, cao ốc để giữ trọn vẹn diện tích rừng ngập mặn cho công viên sinh thái.

Khi kiến trúc song hành cùng hệ sinh thái

Do nằm gần các khu dân cư, khu rừng phải gánh lấy rác thải rất nhiều, chồng chất từ năm này qua năm khác. Nhiều đoạn, rác thải còn ngăn chặn, bức tử dòng chảy của nước khiến nước đổi màu.

Rác quanh dự án công viên Hùng Vương. Ảnh PĐ.

Đứng trên cầu Phú Hài nhìn xuống, mỗi ngày người ta đều dễ dàng nhìn thấy hàng hà sa số chai, lọ nhựa, túi nylon nổi lềnh bềnh trôi ra biển vô cùng phản cảm.

Theo đơn vị thiết kế, địa điểm này là một khu vực bị bỏ hoang khi điều kiện nước để nuôi trồng thủy sản không còn thích hợp. Thật đáng ngạc nhiên là từ đó đến nay vẫn phát triển xanh tốt với hệ sinh thái thủy sinh, chim muông đa dạng.

Năm 2021, các kiến trúc sư Công ty Infinitive Architecture (TP.HCM) nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn nơi đây và bắt tay vào dệt thảm xanh cho cung đàn hạc cầm của Phan Thiết.

Phối cảnh một tuyến đường đi bộ trong công viên Hùng Vương.

Nhóm thiết kế đã tạo ra một cấu trúc cảnh quan giống như mê cung từ đất, nước hiện có bằng cách tạo ra các khe hở để cho phép nước lưu thông.

Sự cải tạo này giúp cải thiện môi trường của hệ sinh thái, hình thành một cảnh quan thiên nhiên độc đáo có thể tự cải thiện, đa dạng hóa từng ngày.

Phối cảnh đi bộ dưới tán rừng trong công viên Hùng Vương.

Thiết kế ấy không chỉ được cộng đồng địa phương đón nhận mà còn được thế giới ghi nhận, khi dự án lọt vào giải thưởng kiến trúc cảnh quan quốc tế Architecture MasterPrize 2021 tại Mỹ.

Đây không phải một công viên bê tông với những khối nhà lạnh lẽo, mà là công viên sinh thái lấy hệ sinh thái làm trung tâm, lấy hồi sinh làm sứ mệnh.

Thiết kế công viên Hùng Vương không chỉ được cộng đồng địa phương đón nhận mà còn được thế giới ghi nhận.

Từ bãi rác thành lá phổi xanh: Khát vọng 16 năm

Với hy vọng biến mọi mảnh đất trở nên tươi đẹp hơn bằng giải pháp thiết kế bền vững, dự án mong muốn trở thành tấm gương cho việc chữa lành và mang lại sự sống cho mọi vùng đất bị bỏ hoang.

Phối cảnh công viên Hùng Vương.

Việc hủy bỏ dự án đô thị, cao ốc để xây dựng công viên sinh thái biến khu vực này trở thành lá phổi xanh được bảo tồn, trân trọng, đó chính là dự án có tầm nhìn; dự án hợp lòng dân.

Giờ đây, khi Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận đã sáp nhập, quyết tâm thực hiện dự án càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. UBND tỉnh Lâm Đồng đang đốc thúc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành việc bàn giao hồ sơ dự án trước ngày 25-8 để dự án khởi công đúng kế hoạch.

Dự án này không chỉ là một công viên, mà còn là một câu chuyện về sự lựa chọn giữa lợi ích ngắn hạn, giá trị bền vững, giữa bê tông cốt thép, màu xanh của sự sống.