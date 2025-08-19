Lâm Đồng: Khởi công 'giao lộ vàng' của tương lai với những dự án triệu đô 19/08/2025 11:56

Ngày 19-8, cùng với không khí tưng bừng trên cả nước, tỉnh Lâm Đồng cũng đồng loạt khởi công 5 công trình, dự án dân sinh, kinh tế. Trong đó, chỉ riêng xã Hàm Kiệm có hai dự án là Khu nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II và Khu tái định cư Hàm Kiệm phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Khu nhà ở công nhân thuộc Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh VT.

Hàm Kiệm – điểm hẹn của những nhà đầu tư toàn cầu

Dự án khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II được triển khai với quy mô 31,2ha, gồm 20 khối nhà chung cư (5.552 căn nhà ở cho công nhân) và 72 căn nhà ở thương mại.

Các công trình hạ tầng xã hội gồm: 3 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 phòng khám đa khoa, 1 nhà văn hóa, sân tập thể dục thể thao và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đến nay, chủ đầu tư đã khởi công lô B2 gồm 1 tầng hầm, 9 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 21.390 m², quy mô 280 căn hộ.

Ông Hải nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống người dân, công nhân, người lao động.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh NT.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án không chỉ là một công trình xây dựng, mà là lời cam kết mang đến một môi trường sống tiện nghi – xanh – an toàn, để người lao động yên tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài.

Đến nay, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II đã cơ bản hoàn thành hạ tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 376,18/491,82 tỉ đồng vốn đăng ký, đạt tỉ lệ 76,49%.

Hiện đã thu hút được 17 dự án đầu tư (7 dự án đầu tư có vốn nước ngoài và 10 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 772,41 tỉ đồng và 185,58 triệu USD, diện tích đất cho thuê 87,99 ha/276,93 ha đất thương phẩm, tỉ lệ lấp đầy 31,77%.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu của các doanh nghiệp khoảng 570 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 25,5 triệu USD và nộp ngân sách khoảng 10,5 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 4.434 lao động.

Neotek Việt Nam đang khẩn trương xây dựng. Ảnh PN.

Về dự án mới, tiêu biểu tại đây có Nhà máy công nghiệp Neotek Việt Nam với vốn đầu tư 88 triệu USD, chuyên cung ứng phụ tùng ô tô cho Ford Mỹ, Nissan Mỹ, Ford Châu Âu.

Đến nay, công ty đã và đang thi công một số hạng mục như xưởng đúc, xưởng gia công máy móc, xưởng sơn, kho bao bì, kho đóng gói thành phẩm... với giá trị đầu tư khoảng 80 tỉ đồng.

Dự kiến UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ có buổi làm việc quan trọng với Neotek Việt Nam để Công ty này trình bày kế hoạch mở rộng dự án và đặc biệt phối hợp kêu gọi, giới thiệu các nhà đầu tư linh kiện ôtô trên thế giới đầu tư vào Khu công nghiệp Hàm Kiệm II…

Khu tái định cư Hàm Kiệm: An cư để mở lối

Khu tái định cư Hàm Kiệm được chọn tổ chức lễ khởi công vào ngày 19-8 là một trong chín khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Còn nhớ, tháng 6-2025, trước khi đến Đắk Lắk nhận nhiệm vụ mới, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết rất tâm đắc với vị trí lựa chọn xây dựng Khu tái định cư Hàm Kiệm. Lý do là nơi đây nằm cạnh Quốc lộ 1A, cách đường dẫn lên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây; Vĩnh Hảo-Phan Thiết và đường Hàm Kiệm-Tiến Thành chỉ khoảng 1km.

“Đây chính là lựa chọn phù hợp để người dân khi nhường đất đai, tài sản cho dự án có nơi an cư tốt hơn, thuận lợi hơn. Đó là chưa nói đến khu vực này sẽ rất phát triển trong tương lai…” - ông Huy nhận định.

Khởi công khu tái định cư Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh PN.

Ông Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm cho biết, Khu tái định cư xã Hàm Kiệm có quy mô 3,5ha; 129 lô, dân số 516 người, với kinh phí thực hiện khoảng 45 tỉ đồng.

Khu tái định cư không chỉ đơn thuần là nhà ở mà còn là nền tảng để hình thành một khu dân cư văn minh, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống bền vững, tạo điều kiện cho bà con an cư lạc nghiệp.

Trước đó tại cuộc báo đầu tiên của UBND tỉnh Lâm Đồng, trả lời câu hỏi của PLO về dự án này, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dự án qua địa phận tỉnh Lâm Đồng dài 156,5km, có hai nhà ga Phan Rí và Phan Thiết cùng bốn trạm bảo dưỡng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 936 ha.

Tổng nhu cầu tái định cư khoảng 1.150 hộ và dự kiến xây dựng mới 9 Khu tái định cư để bố trí tái định cư với tổng kinh phí khoảng 447 tỉ đồng, tổng diện tích 28,47 ha, quy mô 1.465 lô đất.

Cơ hội vàng từ hạ tầng giao thông

Cùng khởi công với hai dự án nêu trên, trong ngày 19-8, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án khác gồm dự án Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia - Khu B3; dự án cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh (cũ) và khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2).

Dự án đường vào sân bay Phan Thiết.

Với việc công trình sử dụng lưỡng dụng tại sân bay Phan Thiết vừa được tháo gỡ nút thắt, mở ra cơ sở pháp lý để sớm điều chỉnh chủ trương đầu tư tái khởi động hạng mục hàng không dân dụng; đường dẫn vào sân bay đã hoàn thành; các khu tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao khởi động kết nối với 2 tuyến cao tốc Bắc-Nam quan trọng đi qua địa bàn tỉnh, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội hiếm có khi sở hữu cả đường hàng không, cao tốc, đường sắt tốc tốc độ cao.

Thêm vào đó, 192 km bờ biển giàu tiềm năng sẽ biến nơi đây không chỉ kết nối với các trung tâm kinh tế lớn mà còn khẳng định vị thế là một "giao lộ vàng" trong tương lai.