Đàn cá heo bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Sầm Sơn 11/01/2026 14:28

Sáng 11-1, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một đàn cá heo bơi lội gần bờ biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Điều này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Anh Bùi Đức Kỳ, người quay lại hình ảnh đàn cá heo cho biết, đàn cá heo xuất hiện vào khoảng 10g20 sáng cùng ngày. Thời điểm anh Kỳ phát hiện khi đi ca nô dạo chơi kết hợp thả lưới đánh cá, anh bất ngờ phát hiện đàn cá heo xuất hiện và bơi thành đàn trên mặt nước.

Theo đó, đàn cá heo có khoảng 15 con, mỗi con nặng ước hơn 1 tạ, trong đó có một cá thể cá heo màu trắng khá nổi bật, vị trí đàn cá heo xuất hiện chỉ cách đất liền khoảng 150m.

Đàn cá heo khoảng 15 con xuất hiện bên bờ biển Sầm Sơn. Clip: Bùi Đức Kỳ

“Chứng kiến đàn cá heo bơi lội liên tục, nhiều lần trồi lên mặt nước như đang đùa nghịch tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình may mắn được chứng kiến. Đây cũng là lần hiếm hoi tôi thấy cá heo xuất hiện gần bờ với số lượng lớn như vậy”, anh Kỳ chia sẻ.

Một số ngư dân đánh bắt gần bờ chia sẻ, cá heo từng xuất hiện ở vùng biển Sầm Sơn vào một số thời điểm trước đây, nhưng chủ yếu ở khu vực xa bờ, tuy nhiên, việc một đàn cá heo đông đảo bất ngờ bơi sát bờ như lần này là khá hiếm gặp.

Đáng chú ý đàn cá heo xuất hiện vào thời điểm đầu năm là rất hiếm khi biển động nhẹ và lượng tàu thuyền hoạt động không nhiều, một số ngư dân chia sẻ.

Một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của cá heo có thể là tín hiệu tích cực về môi trường biển, cho thấy hệ sinh thái khu vực này đang được cải thiện, nguồn thức ăn dồi dào hơn, góp phần thu hút các loài động vật biển lớn quay trở lại gần bờ, một ngư dân Sầm Sơn cho biết.