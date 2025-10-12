Đàn cá heo hơn 20 con xuất hiện ở Hòn Cau, đùa giỡn cạnh tàu ngư dân 12/10/2025 15:15

Vào khoảng 11h trưa nay (12-10), rất nhiều ngư dân và du khách tại vùng biển thuộc khu bảo tồn biển Hòn Cau, Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã vô cùng thích thú khi chứng kiến một đàn cá heo khoảng 20 con xuất hiện.

Video: Đàn cá heo hơn 20 con xuất hiện ở Hòn Cau, đùa giỡn cạnh tàu ngư dân.

Đàn cá heo xuất hiện tại vùng biển Hòn Cau rất thân thiện.

Theo các ngư dân, đàn cá heo này rất dạn dĩ bơi thành đàn và đùa giỡn trên biển, bên cạnh tàu thuyền của ngư dân. Một số ngư dân, du khách đã dùng điện thoại chụp ảnh và quay được một clip ngắn và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau được đánh giá cao về đa dạng sinh học thể hiện ở sự đa dạng của thủy sinh vật, động vật đáy, rong, cỏ biển, san hô, cá, động vật không xương sống kích thước lớn, thú, chim, bò sát. Rạn san hô và thảm cỏ biển phân bố xung quanh đảo là nơi sinh sống và là bãi đẻ của nhiều loại thủy sinh vật quý hiếm, trong đó có rùa biển - loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao.

Vùng biển xung quanh đảo Hòn Cau còn có trên 34 loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng ở các mức độ khác nhau. Hòn Cau là vùng biển có các rạn san hô nguyên thủy dài hơn 2 km còn giữ được độ bao phủ cao với trên 230 loài, trong đó có nhiều loài chỉ có ở vùng biển này.

Đàn cá voi đùa giỡn trên vùng biển Hòn Cau.

Sự đa dạng và phong phú tài nguyên sinh vật biển cùng cảnh quan độc đáo của Khu bảo tồn biển Hòn Cau là nguồn thực phẩm dồi dào nuôi sống nhiều thế hệ cư dân địa phương cũng như là cơ sở quan trọng tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế trong khu vực. Đây cũng là một trong 16 khu bảo tồn biển theo quy hoạch của Việt Nam hiện nay.

Những năm qua, ngoài rất nhiều chủng loại rùa biển vào Hòn Cau đẻ trứng, gần đây mỗi năm đều xuất hiện các đàn cá heo về vùng biển này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên số lượng cá heo tập trung khá đông và rất thân thiện.